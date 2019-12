Tiroteio em igreja no Texas faz pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e uma está em estado grave depois de um tiroteio este domingo numa igreja nos subúrbios de Fort Worth, no Texas (EUA), relata a imprensa local.

Uma pessoa morreu no local do tiroteio e outra a caminho do hospital, refere o diário Dallas Morning News, citando uma porta-voz dos serviços de emergência locais.

O tiroteio aconteceu na West Freeway Church of Christ, localizada em White Settlement, a noroeste de Fort Worth. De acordo com o New York Times, o alerta foi dado cerca das 10 horas locais (16 horas em Lisboa).

Uma testemunha afirmou ao New York Times que um homem armado com uma espingarda entrou na igreja e abriu fogo no início da cerimónia religiosa, sendo atingido por um membro da segurança do local.

As autoridades acreditam que o atacante é uma das três pessoas atingidas, mas ainda não se sabe se é uma das pessoas mortas ou a que está gravemente ferida. Houve ainda duas pessoas com ferimentos ligeiros que foram assistidas no local, relata o New York Times.

A cerimónia religiosa seria transmitida no YouTube, pelo que o tiroteio foi captado pelas câmaras da igreja, relata o New York Daily News, citado pela Reuters.