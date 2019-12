Opinião, fotografias e vídeos: resumos da década e previsões do que aí vem

Ensaio de José Miguel Júdice: Uma década prodigiosa e aterradora

Revisitámos os acontecimentos mais marcantes da década pelo olhar de José Miguel Júdice, ex-advogado e agora árbitro de litígios e ensaísta. É o olhar de alguém que vê a desaparecer tudo aquilo que nos podia tranquilizar — um tempo de “grandes desvarios”. Leia o ensaio

Teresa de Sousa: 2019, 2020

“Trump ser ou não reeleito em Novembro de 2020 é um dos acontecimentos – ou, talvez, o acontecimento – que vai definir a próxima década.” É Teresa de Sousa que o diz neste texto, no qual olha também para o que se passou e o que se pode passar noutros territórios – incluindo Portugal. Leia o texto de opinião

Vicente Jorge Silva: Anos 20: uma década (mesmo) decisiva

Também o jornalista Vicente Jorge Silva define a possível reeleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos como um dos acontecimentos que definirá os anos por vir. “O futuro da democracia tem uma data crucial já em Novembro próximo nos Estados Unidos. Trump or not Trump that’s the question.” Leia o texto de opinião

Rui Tavares: Os anos 20 que vão ser já foram?

O historiador Rui Tavares olha para o passado – 1920, há um século – para antever o que aí vem. “De que nos serve ler as notícias do dia com cem anos de desfasamento? Em parte, para ver como é parecido o tempo de ontem com o de hoje. Por outro lado, para ver como é diferente.” Leia o texto de opinião

Especial 20 Dias que Marcaram a Década

Na última década, o BES estourou, um ex-primeiro ministro foi preso e o terrorismo chegou ao coração da Europa. Vimos o centro do país arder e incorporámos a palavra austeridade. Uma Primavera atravessou o mundo árabe e um papa veio do “fim do mundo”. Nasceu uma geringonça e Portugal ganhou o Euro. Em 2009, não sabíamos quem era Edward Snowden, Greta Thunberg ou o que é o binge watching. Em dez anos, Portugal e o mundo mudaram e estes 20 dias foram decisivos. Veja o especial

Guerra, luta e esperança: estas 149 fotografias contam a década

Da guerra na Síria ao terramoto devastador no Haiti, dos protestos no Chile e Hong Kong aos dramas dos migrantes, das catástrofes naturais às tragédias que homens infligem a outros homens, dos feitos no desporto às conquistas (e derrotas) da política. Uma selecção feita pela Reuters de algumas das melhores fotografias registadas pelos fotojornalistas da agência noticiosa entre 2010 e 2019. Veja a fotogaleria

Ghouta, Síria, 15 de Março de 2018. Uma criança dorme dentro de uma mala na aldeia de Beit Sawae Reuters/OMAR SANADIKI Ghouta, Síria, 21 de Agosto de 2013. Um homem segura o corpo de uma criança, um entre muitos corpos de pessoas alegadamente mortas num ataque químico Reuters/BASSAM KHABIEH Hungria, 8 de Setembro de 2015. Um migrante que levava uma criança nos braços cai depois de tropeçar numa operadora de câmara, Petra Laszlo, enquanto tentava fugir às autoridades em Roszke. A operadora de câmara foi despedida Reuters/MARKO DJURICA Canadá, 16 de Abril de 2017. Moradores observam o primeiro icebergue da época a passar na South Shore, a "Ruela dos Icebergues", perto de Ferryland, Newfoundland Reuters/JODY MARTIN Afeganistão, 20 de Julho de 2015. Menino brinca num carrossel no topo de uma colina em Cabul Reuters/AHMAD MASOOD Nepal, 10 de Abril de 2013. Nepaleses carregam um leopardo morto que entrou na cidade de Katmandu Reuters/NAVESH CHITRAKAR Letpadan, Birmânia, 10 de Março de 2015. Polícia atinge um estudante que se manifestava Reuters/SOE ZEYA TUN Iémen, 17 de Fevereiro de 2019. Fatima Ibrahim Hadi, de 12 anos, subnutrida, pesa apenas dez quilos. Fotografada numa clínica de Aslam, na província de Haijah, no noroeste do país Reuters/KHALED ABDULLAH Xangai, China, 1 de Dezembro de 2010. Uma mulher na varanda da sua casa que será demolida para construir novos apartamentos na baixa da cidade Reuters/CARLOS BARRIA Caracas, Venezuela, 4 de Outubro de 2012. O então Presidente venezuelano e candidato presidencial Hugo Chávez fala à chuva no encerramento da sua campanha eleitoral Reuters/JORGE SILVA EUA, 24 de Abril de 2015. Gordon Satterly (à esq.), de 61 anos, beija o marido, Richard Brand, de 53 anos, no festival da Associação Internacional Gay Rodeo em Little Rock, no estado do Arkansas Reuters/LUCY NICHOLSON Japão, 25 de Fevereiro de 2015. Gatos na doca da ilha Aoshima, no sul do Japão Reuters/THOMAS PETER Líbia, 12 de Setembro de 2011. Mulher foge da cidade cercada de Bani Walid Reuters/ZOHRA BENSEMRA Santiago, Chile, 24 de Outubro de 2019. Manifestação contra o estado da economia Reuters/IVAN ALVARADO Atenas, Grécia, 15 de Dezembro de 2010. O antigo ministro conservador Kostis Hatzidakis coberto de sangue depois de atacantes de esquerda lhe terem atirado pedras e paus, enquanto gritavam "Ladrões! Tenham vergonha!", em Atenas Reuters/YANNIS BEHRAKIS Iraque, 11 de Agosto de 2014. Desalojados da minoria yazidi fogem da violência perpetrada pelas forças associadas ao Daesh na localidade de Sinjar e caminham em direcção a cidade fronteiriça síria Reuters/RODI SAID Brasil, 8 de Agosto de 2016. Doaa Elghobashy, do Egipto, e Kira Walkenhorst, da Alemanha, durante a competição de voleibol de praia feminino dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Reuters/LUCY NICHOLSON EUA, 25 de Setembro de 2015. A então primeira-dama Michelle Obama ajeita a gravata de Barack Obama antes da chegada do Presidente chinês Xi Jinping à Casa Branca Reuters/MIKE THEILER EUA, 9 de Julho de 2016. A activista Ieshia Evans durante um protesto contra a violência policial nas imediações do departamento de polícia de Baton Rouge. Evans, de 28 anos, é enfermeira e viajou do estado da Pensilvânia para Baton Rouge para participar na manifestação em solidariedade com Alton Sterling, um homem negro de 37 anos e pai de cinco, que foi alvejado mortalmente pela polícia Reuters/JONATHAN BACHMAN Rio de Janeiro, Brasil, 26 de Março de 2014. Moradores reagem à tomada de posição dos polícias na favela da Maré Reuters/RICARDO MORAES EUA, 11 de Outubro de 2011. Harrison Massie, de 22 anos, posa para uma fotografia no chuveiro no apartamento da mãe em St. Louis, no estado do Missouri Reuters/SARA SWATY Paquistão, 13 de Abril de 2012. Homens usam cordas para tentar controlar uma carrinha de mercadorias que segue sobrecarregada com palha de trigo para os animais em Dargai, na região de Malakand, a cerca de 165 quilómetros da capital paquistanesa Reuters/MIAN KURSHEED Paris, França, 23 de Julho de 2019. Activistas ambientais Greta Thunberg, Ivy-Fleur Boileau, Virgile Mouquet, Adelaide Charlier e Alicia Arquetoux no Parlamento Reuters/PHILIPPE WOJAZER República Centro-Africana, 5 de Fevereiro de 2014. Um soldado esfaqueia o cadáver de um homem acusado de ser membro do grupo armado Seleka, em Bangui Reuters/Siegfried Modola Sri Lanka, 22 de Abril de 2019. A avó de Shaini, de 13 anos, que morreu nas explosões em igrejas e hotéis de luxo na Páscoa, faz o luto Reuters/ATHIT PERAWONGMETHA China, 21 de Abril de 2013. Um menino agarra-se à perna da mãe enquanto chora em frente a casa, destruída depois de um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter em Ya'an (Sichuan) Reuters/JASON LEE Stavropol, sul da Rússia, 21 de Outubro de 2017. Estudantes da Escola de Cadetes General Yermolov realizam uma série de exercícios militares Reuters/Eduard Korniyenko Sudão do Sul, 18 de Fevereiro de 2017. Um rapaz afasta-se enquanto um helicóptero das Nações Unidas aterra na aldeia de Rubkai Reuters/Siegfried Modola Haiti, 29 de Janeiro de 2010. Uma mulher caminha perto de um fogo no mercado de ferro de Hyppolite Reuters/JORGE SILVA Hong Kong, 28 de Setembro de 2014. Um manifestante levanta guarda-chuvas enquanto gás lacrimogéneo é disparado pela polícia, com o objectivo de dispersar as pessoas que se concentram no distrito financeiro de Hong Kong Reuters/TYRONE SIU Hong Kong, 15 de Setembro de 2019. Manifestantes pró-democracia protegem-se de gás lacrimogéneo com guarda-chuvas, num protesto perto da sede de Governo Reuters/JORGE SILVA Ucrânia, 20 de Fevereiro de 2014. Reacção de uma mulher enquanto manifestantes antigoverno colocam um cadáver numa maca, depois de confrontos com a polícia na Praça de Independência em Kiev Reuters/VASILY FEDOSENKO Chile, 10 de Janeiro de 2013. Uma vista aérea das piscinas de água salgada da central de lítio de Rockwood, no deserto de Atacama Reuters/IVAN ALVARADO Noruega, 23 de Julho de 2011. Cadáveres na costa da pequena ilha de Utoya, depois de Anders Behring Breivik ter assassinado 69 pessoas numa colónia de Verão para jovens trabalhistas. Horas antes, tinha detonado um engenho explosivo em Oslo, matando sete pessoas, para criar uma manobra de diversão e afastar a polícia do seu alvo principal Reuters/FABRIZIO BENSCH Haiti, 19 de Janeiro de 2010. Fabianne, de 15 anos, morreu após ter sido atingida a tiro na cabeça por roubar quadros de uma loja de Port-au-Prince Reuters/CARLOS GARCIA RAWLINS Síria, 24 de Outubro de 2019. Um rebelde sírio ajuda um combatente ferido perto da fronteira Reuters/KHALIL ASHAWI Reino Unido, 28 de Junho de 2016. Depois do resultado do referendo, londrinos manifestam-se contra o "Brexit" Reuters/DYLAN MARTINEZ EUA, 5 de Janeiro de 2016. Visivelmente emocionado, o Presidente Barack Obama faz um discurso a apelar à redução da violência com armas Reuters/CARLOS BARRIA EUA, 28 de Novembro de 2012. Uma vista aérea mostra uma casa a ser “engolida” pelo pântano, depois da passagem do furacão Sandy em Staten Island Reuters/Adrees Latif França, 15 de Julho de 2018. Chris Froome, ciclista da equipa britânica Team Sky, cai durante a nona etapa da Volta à França Reuters/BENOIT TESSIER Rússia, 15 de Julho de 2018. Os futebolistas franceses Ousmane Dembele, Presnel Kimpembe e Alphonse Areola celebram a conquista do Campeonato do Mundo frente à Croácia Reuters/MICHAEL DALDER EUA, 16 de Outubro de 2011. O carro do piloto Will Power sofre um acidente durante o campeonato do mundo de IndyCar, em Las Vegas Reuters/BARRY AMBROSE Escócia, 4 de Agosto de 2018. A equipa de Israel durante a final de natação sincronizada de equipas, rotina livre, no campeonato europeu de 2018 no Scotstoun Sports Campus, em Glasgow Reuters/STEFAN WERMUTH Inglaterra, 11 de Abril de 2019. O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, à chegada ao Tribunal de Magistrados de Westminster, depois de ter sido preso em Londres Reuters/HANNAH MCKAY França, 15 de Abril de 2019. Fogo consome a torre da Catedral de Notre-Dame, em Paris Reuters/BENOIT TESSIER México, 25 de Novembro de 2018. Maria Meza, uma migrante hondurenha de 40 anos, que viajava numa caravana com milhares de migrantes da América Central, foge de gás lacrimogéneo com as suas filhas gémeas, de cinco anos, junto ao muro entre os EUA e o México, em Tijuana Reuters/KIM KYUNG HOON Mar Egeu, 11 de Agosto de 2015. Um bote sobrelotado com refugiados sírios à deriva no mar Egeu, entre a Turquia e a Grécia, depois de o motor ter avariado perto da ilha grega de Kos Reuters/YANNIS BEHRAKIS Washington, EUA, 20 de Janeiro de 2017 e 2009. Uma comparação entre as multidões presentes nas cerimónias de tomada de posse de Donald Trump e Barack Obama Reuters/REUTERS STAFF Líbia, 3 de Março de 2011. Rebeldes armados confrontam um jovem depois de o acusarem de apoiar o líder líbio Muammar Kadhafi Reuters/GORAN TOMASEVIC Cuba, 20 de Março de 2016. O Air Force One, com o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e a sua família a bordo, sobrevoa um bairro de Havana enquanto se aproxima da pista de aterragem no aeroporto internacional da capital cubana Reuters/ALBERTO REYES Damasco, Síria, 30 de Janeiro de 2013. Rebeldes sírios tentam fugir depois de o muro onde se tentavam esconder ter sido atingido por uma bala disparada de um posto de controlo do governo durante os confrontos no bairro de Ain Tarma Reuters/GORAN TOMASEVIC EUA, 11 de Março de 2013. Lesleigh Coyer, de 25 anos, do Michigan, deita-se em frente ao túmulo do seu irmão, Ryan Coyer, que serviu no exército norte-americano no Iraque e no Afeganistão, no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia Reuters/KEVIN LAMARQUE Líbia, 24 de Setembro de 2011. Combatentes anti-Khadaffi disparam um lança-rockets perto de Sirte, um dos últimos bastiões do ex-líder líbio. Khadaffi seria morto em Sirte, no mês seguinte Reuters/GORAN TOMASEVIC Cisjordânia, 28 de Agosto de 2015. Palestinianos confrontam um soldado israelita enquanto tentam impedi-lo de deter um menino durante um protesto contra os colonatos judeus na aldeia de Nabi Saleh, perto de Ramallah Reuters/MOHAMAD TOROKMAN Japão, 13 de Março de 2011. Uma mulher chora sentada numa estrada após um terramoto e um tsunami terem destruído a cidade de Natori, na província de Miyagi, no norte do Japão Reuters/ASAHI SHIMBUN Filipinas, 19 de Abril de 2011. Habitantes vasculham entre as ruínas das suas casas após um incêndio na cidade de Makati Reuters/ERIK DE CASTRO Faixa de Gaza, 20 de Novembro de 2012. Atacantes palestinianos de mota enquanto arrastam o corpo de um homem, suspeito de trabalhar para Israel, na cidade de Gaza Reuters/SUHAIB SALEM Síria, 7 de Agosto de 2012. Um combatente do Exército Livre da Síria protege-se durante os confrontos com o exército sírio no bairro de Salaheddine, no centro de Alepo Reuters/GORAN TOMASEVIC Inglaterra, 29 de Abril de 2011. O príncipe William e a sua esposa Catherine, duquesa de Cambridge, beijam-se na varanda do Palácio de Buckingham, após o seu casamento na Abadia de Westminster, em Londres Reuters/DYLAN MARTINEZ Faixa de Gaza, 18 de Junho de 2018. Familiares de um palestiniano, morto na Faixa de Gaza, num hospital Reuters/MOHAMMED SALEM Irlanda do Norte, 17 de Junho de 2013. O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, encontra-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, durante a Cimeira do G8 em Enniskillen Reuters/KEVIN LAMARQUE Faixa de Gaza, 6 de Abril de 2018. Manifestantes palestinianos durante confrontos com tropas israelitas num protesto para exigir o direito a voltar à sua terra natal, na fronteira a leste da cidade de Gaza Reuters/MOHAMMED SALEM EUA, 18 de Junho de 2018. Crianças imigrantes são encaminhadas por funcionários num centro de detenção junto à fronteira mexicana em Tornillo, no Texas Reuters/MIKE BLAKE Brasil, 15 de Setembro de 2019. Uma árvore na floresta da Amazónia arde para ser, mais tarde, derrubada por madeireiros Reuters/RICARDO MORAES Japão, 11 de Março de 2011. Uma onda aproxima-se de Miyako, na região de Iwate, depois de um terramoto com 8,9 de magnitude na escala de Richter atingir a cidade Reuters/HANDOUT . EUA, 10 de Setembro de 2011. Um avião sobrevoa o Tribute in Light, a obra de arte realizada todos os anos em Nova Iorque como tributo e em memória dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 Reuters/ERIC THAYER EUA, 1 de Maio de 2011. O então Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o vice-presidente, Joe Biden, e vários membros da equipa de segurança nacional, recebem informações sobre a missão contra Osama bin Laden na Casa Branca, em Washington D.C. Reuters/HANDOUT . EUA, Agosto de 2014. Homem é pulverizado com leite e água depois de ser atingido no olho por forças de segurança norte-americanas no estado do Missouri Reuters/ADREES LATIF Hong Kong, 25 de Setembro de 2019. A polícia de choque detém uma mulher enquanto outros manifestantes antigovernamentais se reúnem numa estação ferroviária de transportes para se manifestar contra o operador ferroviário, que acusam de ajudar o governo chinês Reuters/TYRONE SIU Haiti, 13 de Janeiro de 2010. Criança recebe tratamento médico depois de um terramoto de magnitude 7,0 na escala de Richter abalar o Haiti Reuters/EDUARDO MUNOZ Paquistão, 16 de Dezembro de 2014. Mãe chora a morte do seu filho. O estudante morreu num ataque taliban a uma escola Reuters/ZOHRA BENSEMRA EUA, 14 de Dezembro de 2012. Lynn e Christopher McDonnell, pais de Grace McDonnell, de sete anos, choram ao saberem que a sua filha foi uma das 20 crianças mortas por um atirador numa escola no estado de Connecticut Reuters/ADREES LATIF Kiev, Ucrânia, 23 de Janeiro de 2014. Um manifestante pró-europeu abriga-se da água projectada pela polícia Reuters/VASILY FEDOSENKO Kiev, Ucrânia, 20 de Fevereiro de 2014. Um homem ferido é transportado numa maca por manifestantes contra o governo depois de confrontos com a polícia na Praça da Independência Reuters/YANNIS BEHRAKIS Rafah, Faixa de Gaza, 3 de Agosto de 2014. Palestinianos resgatam Mahmoud al-Ghol dos escombros de uma casa em Rafah Reuters/IBRAHEEM ABU MUSTAFA Havai, EUA, 13 de Maio de 2018. Lava irrompe de uma fissura, durante a erupção do vulcão Kilauea Reuters/TERRAY SYLVESTER Estado de São Paulo, 18 de Novembro de 2014. Vista aérea da barragem Atibainha, durante uma seca Reuters/NACHO DOCE Afeganistão, 15 de Julho de 2012. Tropas pára-quedistas norte-americanas numa missão na província de Paktiya Reuters/LUCAS JACKSON Raqqa, Síria, 30 de Junho de 2014. Combatentes islamistas numa parada militar Reuters/STRINGER Caracas, Venezuela, 12 de Junho de 2017. Um manifestante exibe uma bandeira da Venezuela enquanto uma agência bancária arde, durante um protesto contra Nicolás Maduro Reuters/CARLOS GARCIA RAWLINS Líbia, 14 de Abril de 2017. Migrantes tentam manter-se à tona de água depois de caírem de um bote durante um operação de resgate por uma ONG, no Mediterrâneo, ao largo da Líbia Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI Bangladesh, 11 de Setembro de 2017. Uma refugiada rohingya chega a terra depois de atravessar a fronteira entre o Bangladesh e a Birmânia, de barco Reuters/DANISH SIDDIQUI Iraque, 3 de Março de 2017. Um soldado das forças especiais do Iraque dispara sobre um bombista suicida, em Mossul Reuters/GORAN TOMASEVIC EUA, 19 de Outubro de 2017. Um homem caminha entre manifestantes com o lábio a sangrar depois de um discurso do dirigente de extrema-direita e membro da alt-right Richard Spencer, na Universidade da Florida Reuters/SHANNON STAPLETON Iraque, 4 de Março de 2017. Homem corre com uma filha ao colo por um território de Mossul controlado pelo Daesh em direcção aos soldados das forças especiais iraquianas Reuters/GORAN TOMASEVIC Damasco, Síria, 13 de Dezembro de 2015. Médicos tratam feridos dentro de um hospital improvisado depois de um ataque aéreo com mísseis no bairro de Douma Reuters/BASSAM KHABIEH Reino Unido, 22 de Março de 2017. Mulher ferida num ataque na Ponte de Westminster, em Londres Reuters/TOBY MELVILLE Reino Unido, 3 de Agosto de 2012. Anéis Olímpicos pendurados na Ponte da Torre durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012 Reuters/LUKE MACGREGOR EUA, 15 Setembro de 2017. O Presidente dos EUA recebe Frank Giaccio, de 11 anos, que escreveu uma carta a Donald Trump oferecendo-se para cortar a relva da Casa Branca. Frank foi depois convidado para trabalhar durante um dia na Casa Branca juntamente com o resto dos funcionários Reuters/CARLOS BARRIA Japão, 28 de Março de 2011. Membro da Cruz Vermelha caminha numa zona gravemente afectada por um terramoto de magnitude 9,0 na escala de Richter seguido de um tsunami, em Otsuchi, no norte do Japão Reuters/DAMIR SAGOLJ Síria, 14 de Agosto de 2012. Combatente do exército sírio dispara a partir de uma casa em Alepo Reuters/GORAN TOMASEVIC Alemanha, 10 de Junho de 2013. Um jardim com piscina é inundado pelas águas do rio Elba durante um período de cheias, perto de Magdeburg, no estado da Saxónia-Anhalt Reuters/THOMAS PETER Istambul, Turquia, 28 de Maio de 2013. Polícia turca lança gás lacrimogéneo enquanto cidadãos protestam contra a destruição de árvores num parque, na Praça Taksim Reuters/OSMAN ORSAL México, 8 de Março de 2013. Dois corpos embrulhados pendurados num viaduto enquanto outros três jazem no chão, em Saltillo Reuters/STRINGER MEXICO Malta, 25 de Agosto de 2013. Homem sobe a "gostra", um poste coberto de graxa, durante a festa religiosa de St. Julian, patrono da cidade dos arredores de Valetta Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI África do Sul, 15 de Dezembro de 2013. Anda, de 15 anos, observa da janela da sua cabana a campa do ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela antes do seu funeral, em Qunu Reuters/YANNIS BEHRAKIS Filipinas, 11 de Novembro de 2013. Vista aérea de uma cidade costeira devastada pelo supertufão Haiyan, na província de Samar Reuters/ERIK DE CASTRO Nova Iorque, EUA, 14 de Janeiro de 2017. Kandy Freeman participa num protesto do movimento Black Lives Matter em frente à Torre Trump Reuters/STEPHANIE KEITH Egipto, 24 de Janeiro de 2013. Manifestantes fogem de gás lacrimogéneo disparado pela polícia durante confrontos entre as duas partes. Os manifestantes removeram uma barreira de cimento da rua, perto da Praça Tahrir, no Cairo Reuters/MOHAMED ABD EL GHANY China, 20 de Março de 2017. Arranha-céus num dia de nevoeiro no distrito financeiro de Pudong, em Xangai Reuters/ALY SONG Irlanda, 11 de Abril de 2017. Aibhin Kenneally, de 13 anos, membro do grupo de dança Flynn-O'Kane, prepara-se nos bastidores antes de se apresentar no Campeonato Mundial de Dança da Irlanda, em Dublin Reuters/CLODAGH KILCOYNE Bangladesh, 4 de Dezembro de 2017. Folhas cobrem o rosto de Abdul Aziz, criança de 11 meses refugiada rohingya, depois de o seu corpo ter sido levado de volta para o abrigo da família, no campo de refugiados de Balukhali, poucas horas depois da sua morte. Aziz, cuja família tinha fugido da Birmânia, há cerca de dois meses, morreu numa clínica local depois de ter febre alta e tosse intensa durante dez dias Reuters/DAMIR SAGOLJ Bangladesh, 14 de Setembro de 2017. Hamida, uma refugiada rohingya, chora enquanto segura o corpo do filho, com apenas 40 dias. O bebé morreu durante o naufrágio de um barco, em Teknaf Reuters/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN Reino Unido, 17 de Setembro de 2010. O Papa Bento XVI entra num edifício durante a sua visita ao Palácio de Lambeth, em Londres Reuters/STEFAN WERMUTH Islândia, 22 de Abril de 2010. Auroras boreais (ou luzes do Norte) são vistas por cima das cinzas do vulcão Eyjafjallajokull Reuters/LUCAS JACKSON Brasil, 25 de Março de 2014. Índios considerados por antropólogos como "não contactados" perante um avião que sobrevoa a sua comunidade na bacia amazónica, perto do rio Xinane, no estado do Acre Reuters/LUNAE PARRACHO Nepal, 16 de Fevereiro de 2014. Uttara Saud, de 14 anos, dentro de uma cabana durante o Chaupadi, nas colinas da vila de Legudsen, no distrito de Achham. O Chaupadi é uma tradição que separa as mulheres do resto da sociedade enquanto estas estão menstruadas. As mulheres que praticam o Chaupadi tradicional têm que dormir nas cabanas durante esse período. A tradição foi banida pelo Supremo Tribunal do Nepal em 2005, mas ainda é comum em algumas regiões do interior do país Reuters/NAVESH CHITRAKAR Reino Unido, 20 de Outubro de 2013. Activista paquistanesa Malala Yousafzai, que foi baleada na cabeça por um talibã por fazer campanha pela educação das mulheres mais jovens, assina uma cópia do seu livro antes de um evento para o promover no centro de Londres Reuters/OLIVIA HARRIS Chile, 11 de Setembro de 2016. Manifestante olha para um membro da polícia de choque na capital, Santiago, durante um protesto para assinalar o golpe de estado de 1973 no país Reuters/CARLOS VERA Filipinas, 18 de Outubro de 2016. Polícia investiga a cena do crime onde um homem jaz morto. Junto ao corpo está uma placa em que se lê: "Sou um traficante de droga, não seja como eu" Reuters/DAMIR SAGOLJ Brasil, 14 de Agosto de 2016. Usain Bolt, da Jamaica, olha para Andre De Grasse, do Canadá, durante as semifinais masculinas de 100 metros no Estádio Olímpico do Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas do Rio de 2016 Reuters/KAI PFAFFENBACH Atenas, Grécia, 27 de Janeiro de 2016. Homem agarra saca com tangerinas enquanto cidadãos recebem produtos gratuitos, entregues por agricultores, durante um protesto contra a proposta do Governo de rever o sistema de pensões Reuters/ALKIS KONSTANTINIDIS África do Sul, 15 de Junho de 2016. O medalhista de ouro paralímpico Oscar Pistorius atravessa o tribunal sem as suas próteses durante o julgamento pelo assassinato da namorada, Reeva Steenkamp, em 2013 Reuters/SIPHIWE SIBEKO Brasil, 11 de Fevereiro de 2016. Jackeline, 26 anos, segura o filho, com quatro meses, que nasceu com microcefalia, em frente à sua casa em Olinda, perto de Recife Reuters/NACHO DOCE Austrália, 25 de Janeiro de 2016. Gael Monfils, da França, durante um jogo do torneio de Ténis do Open Austrália contra o russo Andrey Kuznetsov, em Melbourne Park Reuters/JASON O'BRIEN Nova Iorque, EUA, 15 de Dezembro de 2013. Membros do clube Coney Island Polar Bear a fazer o aquecimento antes de nadarem Reuters/ERIC THAYER Mali, 20 de Fevereiro de 2013. Meninos brincam no telhado da entrada de um estádio de futebol em Gao Reuters/JOE PENNEY Quénia, 21 de Setembro de 2013. Mulheres levam crianças para espaços seguros enquanto decorre a caça ao homem responsável por um tiroteio no centro comercial de Westgate, no centro de Nairobi Reuters/GORAN TOMASEVIC Itália, 26 de Agosto de 2013. Vista aérea a partir de um helicóptero mostra o navio naufragado Costa Concordia de lado, perto da ilha Giglio, em Itália Reuters/ALESSANDRO BIANCHI Suíça, 20 de Julho de 2015. O comediante britânico Lee Nelson (que não aparece na imagem) atira notas ao presidente da FIFA, Sepp Blatter, quando este chega a uma conferência de imprensa em Zurique Reuters/ARND WIEGMANN EUA, 13 de Abril de 2015. Casas e piscinas em Palm Springs, Califórnia Reuters/LUCY NICHOLSON Viena, Áustria, 14 de Julho de 2015. Um funcionário remove a bandeira iraniana do palco depois de uma fotografia de grupo de ministros de Negócios Estrangeiros e representantes dos governos dos EUA, Irão, China, Rússia, Reino Unido, Alemanha, França e da União Europeia durante as conversações sobre o poder nuclear do Irão Reuters/CARLOS BARRIA Hungria, 27 de Agosto de 2015. Migrantes sírios tentam entrar na Hungria através da fronteira com a Sérvia, perto de Roszke Reuters/BERNADETT SZABO Nepal, 25 de Abril de 2015. Corpo de uma vítima presa nos destroços do terramoto que atingiu Katmandu, no Nepal Reuters/NAVESH CHITRAKAR Paris, França, 11 de Janeiro de 2015. Homem segura num lápis gigante enquanto participa numa marcha solidária com milhares de pessoas Reuters/STEPHANE MAHE Grécia, 10 de Setembro de 2015. Um refugiado sírio beija a filha na fronteira entre a Grécia e a Macedónia, perto da aldeia grega de Idomeni Reuters/YANNIS BEHRAKIS Afeganistão, 12 de Junho de 2011. Soldados do Exército norte-americano no sul do Afeganistão disparam um canhão em direcção à base de Panjwai Reuters/BAZ RATNER Iraque, 13 de Março de 2015. Uma militante do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), perto de Sinjar Reuters/ASMAA WAGUIH Brasil, 9 de Maio de 2012. Um rapaz do povo yawalapiti mergulha no rio Xingu, no Mato Grosso Reuters/UESLEI MARCELINO Egipto, 11 de Fevereiro de 2011. Manifestantes antigoverno celebram na Praça Tahrir a demissão do Presidente egípcio, Hosni Bubarak, no Cairo Reuters/AMR DALSH Tailândia, 16 de Maio de 2010. Homens carregam um homem alvejado na cabeça durante os confrontos dos manifestantes antigoverno com os militares em Banguecoque Reuters/ADREES LATIF Paquistão, 7 de Agosto de 2010. Isoladas, pessoas afectadas por uma inundação tentam fugir agarrando-se a um helicóptero que distribuía comida na província de Punjab Reuters/ADREES LATIF Índia, 4 de Março de 2011. Fogo num bairro de lata em Bombaim Reuters/VIVEK PRAKASH Pyongyang, Coreia do Norte, 5 de Outubro de 2011. Uma fotografia do líder da Coreia do Norte, Kim Il-sung, ilumina a fachada de um edifício na capital Reuters/DAMIR SAGOLJ Venezuela, 16 de Agosto de 2018. Um frango de 2,4 quilos ao lado do seu preço em notas: 14.600.000 bolívares venezuelanos (o equivalente a 1,99 euros) num minimercado em Caracas Reuters/CARLOS GARCIA RAWLINS Estados Unidos, 27 de Fevereiro de 2018. Hope Hicks, directora de comunicação da Casa Branca, sai do Capitólio depois de uma reunião com os serviços secretos Reuters/LEAH MILLIS Espanha, 9 de Agosto de 2018. Migrantes resgatados pelo barco humanitário da ONG Proactiva Open Arms antes de chegarem ao porto de Algeciras, no sul de Espanha Reuters/JUAN MEDINA Reino Unido, 19 de Maio de 2018. O príncipe britânico Harry com a mulher, Meghan Markle, depois do seu casamento Reuters/DAMIR SAGOLJ EUA, 25 de Maio de 2018. O produtor Harvey Weinstein, acusado de dezenas de casos de abuso sexual, chega ao Tribunal Criminal de Nova Iorque Reuters/SHANNON STAPLETON EUA, 4 de Agosto de 2018. O Presidente norte-americano, Donald Trump, embarca em New Jersey num voo com destino ao Ohio Reuters/LEAH MILLIS Alemanha, 20 de Março de 2018. A chanceler alemã Angela Merkel à espera no edifício da chancelaria, em Berlim Reuters/FABRIZIO BENSCH Honduras, 28 de Setembro de 2018. Um galo ao lado do cadáver de um dos membros do gangue do Barrio-18, em San Pedro Sula, nas Honduras Reuters/GORAN TOMASEVIC Áustria, 20 de Setembro de 2018. A primeira-ministra britânica, Theresa May, chega para uma "foto de família" durante a cimeira de líderes europeus em Salzburgo Reuters/LISI NIESNER Austrália, 20 de Julho de 2018. Uma árvore solitária perto de um bebedouro num terreno afectado pela seca nos arredores de Walgett, no estado australiano de Nova Gales do Sul Reuters/DAVID GRAY Brasil, 19 de Fevereiro de 2019. O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chega à cerimónia de tomada de posse do novo presidente da Frente Parlamentar Agro-Pecuária (FPA) em Brasília Reuters/UESLEI MARCELINO México, 29 de Outubro de 2018. Luis Acosta leva ao colo Angel Jesus, de cinco anos. Ambos são das Honduras e estavam a caminho dos Estados Unidos através do rio Suchiate (entre o México e a Guatemala) Reuters/ADREES LATIF Afeganistão, 30 de Abril de 2018. Jornalistas afegãos depois de uma segunda explosão em Cabul Reuters/OMAR SOBHANI Zona Desmilitarizada da Coreia, 30 de Junho de 2019. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontra-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias Reuters/KEVIN LAMARQUE México, 22 de Julho de 2019. Ledy Perez, migrante da Guatemala, abraça o filho Anthony enquanto reza para que o polícia mexicano os deixe atravessar a fronteira dos EUA Reuters/JOSE LUIS GONZALEZ Fotogaleria