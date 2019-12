Talibãs aceitam cessar-fogo temporário que permita discutir acordo de paz com EUA

Os talibãs anunciaram que concordam com um cessar-fogo temporário em todo o país que permita fornecer uma “janela” temporal durante a qual pode ser assinado um acordo de paz com os Estados Unidos, noticiou a Associated Press.

Segundo a agência de notícias norte-americana, um acordo de paz permitiria a Washington trazer para casa as suas tropas no Afeganistão e encerrar o capítulo dos 18 anos de presença militar no país, o mais longo dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos pretendem que qualquer acordo inclua uma promessa dos talibãs de que o Afeganistão não será usado como base por grupos terroristas.

Actualmente, os Estados Unidos têm cerca de 12 mil soldados no Afeganistão.

O chefe dos talibãs deverá aprovar o acordo. A duração do cessar-fogo temporário não foi especificada, mas fontes adiantam que duraria dez dias.

O grupo de negociação dos talibãs reuniu-se com membros do Governo afegão antes de concordarem com o cessar-fogo, tendo a equipa negociadora regressado este domingo ao Qatar, onde decorrem os contactos.

Um ponto-chave do acordo, que os EUA e os talibãs têm vindo a estabelecer há mais de um ano, são as negociações directas entre os afegãos de ambos os lados do conflito.

Os talibãs tinham recusado anteriormente todas as ofertas de cessar-fogo do Governo afegão, excepto uma trégua de três dias em Junho de 2018, durante o feriado de Eid al-Fitr.

A actual proposta de cessar-fogo duraria de uma semana a dez dias. Durante esse período, um acordo de paz com os Estados Unidos seria assinado, disseram à AP fontes ligadas aos talibãs.

As negociações entre os afegãos dos dois lados do conflito continuariam para decidir sobre a forma do Afeganistão do pós-guerra.

Na passada segunda-feira, um soldado americano foi morto em combate na província de Kunduz, no Norte.Os talibãs reivindicaram o atentado mortal na estrada que atingiu as forças americanas e afegãs em Kunduz.

No dia seguinte, um ataque dos talibãs num posto de controlo matou pelo menos sete soldados do exército afegão na província de Balkh, no norte do país.

Outras seis tropas afegãs foram mortas na mesma província na quinta-feira, num ataque dirigido a uma base do exército.

No dia seguinte, pelo menos dez soldados afegãos foram mortos num ataque a um posto de controlo na província de Helmand, no sul.

Os talibãs atacam frequentemente as forças afegãs e norte-americanas, bem como funcionários do governo, mas dezenas de civis afegãos também são mortos no fogo cruzado ou por bombas colocadas nas estradas.