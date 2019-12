Seis pessoas esfaqueadas em Nova Iorque durante celebração judaica

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas durante um ataque à faca na residência de um rabino em Nova Iorque na noite de sábado. A motivação do atacante ainda não foi apurada, mas há suspeitas de que se tenha tratado de um crime de ódio.

Por volta das 22 horas (3h de domingo em Portugal continental), um homem atacou várias pessoas com uma faca de mato numa casa em Monsey, onde ocorria uma celebração do Hanukkah, a mais importante celebração do calendário judaico. Naquele momento, havia dezenas de pessoas que se tinham juntado na residência de um rabino.

“Estava a rezar pela minha vida”, contou ao New York Times Aron Kohn, que se encontrava no local. “Ele começou a atacar as pessoas assim que entrou pela porta, não tivemos tempo para reagir”, acrescentou.

Monsey é uma localidade onde nos últimos se fixaram muitos judeus ortodoxos, de acordo com a imprensa norte-americana.

Horas depois, a polícia localizou o veículo que o suspeito usou para fugir do local e fez uma detenção.

As autoridades estão a ligar este ataque a uma série de crimes cometidos contra a comunidade judaica de Nova Iorque nos últimos tempos. O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, descreveu o ataque como “um acto cobarde e desprezível”. “O anti-semitismo e o ódio de qualquer tipo são repugnantes face aos nossos valores de inclusão e diversidade, e temos tolerância zero absoluta para actos de ódio como este”, afirmou Cuomo.

Também o Presidente israelita, Reuven Rivlin, manifestou “choque e revolta” pelo crime. “O crescimento do anti-semitismo não é apenas um problema judaico e não é certamente apenas um problema do Estado de Israel”, acrescentou.

Os ataques contra judeus na zona metropolitana de Nova Iorque têm disparado nos últimos meses, deixando a comunidade insegura. No mês passado, um homem foi esfaqueado em Monsey, quando se dirigia para uma sinagoga.

A 10 de Dezembro, seis pessoas morreram durante um tiroteio num mercado kosher em Nova Jérsia, incluindo os dois atacantes. As autoridades concluíram que o crime foi motivado por ódio religioso.

A polícia nova-iorquina tem recebido cada vez mais denúncias de crimes cometidos contra judeus e o presidente da câmara, Bill de Blasio, anunciou o reforço policial nos bairros judeus de Brooklyn durante a época do Hanukkah.