“Vergonha”, “300 mil euros”: Escultura de Pedro Cabrita Reis vandalizada em Leça da Palmeira

A escultura A Linha do Mar, de Pedro Cabrita Reis, recém-inaugurada junto ao Farol da Boa Nova, em Leça da Palmeira, surgiu este domingo vandalizada.

Pintadas nas vigas de ferro que compõem a obra surgem agora as palavras “vergonha”, “300 mil €” e “isto é Leça”.

A obra tinha sido inaugurada no dia 15 de Dezembro, de acordo com o site da Câmara de Matosinhos. Composta por conjuntos de vigas de ferro HA400, é descrita como “apresentando uma nova perspectiva sobre a linha de horizonte do mar e sugerindo diversas interpretações através da forma e geometria e da sua sobreposição com o oceano”. Está situada na Avenida da Liberdade, na marginal desenhada pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira.

No total, o trabalho custou à câmara de Matosinhos 307.500 euros, segundo informações do contrato disponíveis no portal dos contratos públicos BASE.

Pedro Cabrita Reis (n. 1956) é um dos mais importantes artistas contemporâneos portugueses. Actualmente, expõe em Serralves a extensa instalação Cabrita - Um Olhar Inquieto (A Roving Gaze).

No ano passado, uma obra do artista plástico inaugurada em 2001 em Santo Tirso também foi vandalizada.