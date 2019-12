Palavra de ordem: motivar para a leitura

Saíram recentemente os resultados do PISA 2018, tendo a comunicação social realçado alguns dados relacionados com a leitura. Assim, ficámos a saber que um terço dos alunos de 15 anos só lê se for obrigado, considerando a leitura uma perda de tempo. Os resultados confirmam ainda que “não saber ler” é o principal factor de retenção no 2.º ano de escolaridade. Se o verbo “ler” é como o verbo “amar” e não suporta o imperativo, como refere Daniel Pennac, há muitas actividades e algumas atitudes que poderão promover um percurso facilitador da motivação para a leitura.

Mais A carregar...