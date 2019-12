Sindicato antevê 19 voos cancelados em Lisboa e avança para nova greve

Ao terceiro dia de greve, os impactos da paralisação dos trabalhadores da Portway nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal parecem estar a ser mais expressivos do que na sexta-feira e no sábado.

Além dos atrasos nos voos, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) diz ter a indicação de que haverá este domingo 19 cancelamentos no Aeroporto Humberto Delgado, na capital, entre aviões que já deveriam ter descolado e outros que já não vão sair de outros aeroportos para irem a Lisboa e regressarem de novo a esses destinos.

Quando falou com o PÚBLICO, o dirigente do Sintac Fernando Simões ainda não tinha uma percentagem exacta de adesão à greve durante a madrugada e a manhã deste domingo, mas, “tendo em conta o impacto que a greve está a ter”, admite que a participação seja “eventualmente superior” aos 70% que calcula terem sido alcançados no sábado.

O protesto tanto afecta o check-in, o embarque e o desembarque dos passageiros, como a entrega de bagagens e a rotação dos aviões. No sábado houve menos cancelamentos — a ANA (gestora dos aeroportos e detida pelo mesmo grupo que controla a Portway, a Vinci) apontava para um impacto “reduzido” em Lisboa e pouco “assinalável” no Porto, em Faro e no Funchal.

A descrição do sindicato sobre o que se está a passar no terreno neste último dia é já diferente. Da ANA não se obteve, por ora, qualquer comentário.

Greve parcial

O protesto está na recta final, mas dentro de dias, a 1 de Janeiro, começará uma nova paralisação parcial, desta vez ao trabalho suplementar (horas extraordinárias), ao banco de horas (chamado regime de elasticidade em turnos) e aos dias de folga em que os funcionários são chamados a trabalhar. Apesar de se esperar um impacto distinto, porque se trata de uma greve parcial, o sindicato entregou um pré-aviso que permite manter a paralisação a durante três meses, até 31 de Março, caso o impasse entre o sindicato e a Portway continue.

Os trabalhadores partiram para o protesto acusando a Portway de não estar a cumprir o acordo de empresa assinado em Junho de 2016, ao não descongelar as progressões nas carreiras profissionais a partir de 1 de Janeiro de 2019. O protesto de Dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, é o primeiro do ano que agora acaba, decisão que o sindicato diz ter sido tomada após tentar “ir pela via do diálogo em várias reuniões com a empresa”.

Tal como a greve destes três dias, a paralisação do novo ano abrange todos os funcionários da Portway que prestam assistência em terra nos quatro aeroportos. Serão cerca de dois mil, divididos em três categorias profissionais: a carreira técnica (subdividida nas categorias de especialistas, técnicos e assistentes); a carreira operacional (os operadores de assistência em escala e os técnicos de tráfego) e a carreira de manutenção (técnicos e assistentes de manutenção).

Questionado se houve reuniões entre o Sintac e a Portway desde que a greve começou, o dirigente Fernando Simões afirma que houve um único contacto na manhã desde domingo, “com a empresa a dizer que entende que isto já não é greve, porque a empresa tem um entendimento de que não pode haver trabalhadores que já entraram ao serviço e decidem, durante o seu turno, sair e aderir à greve”. A empresa, alega o representante sindical, “diz que se os trabalhadores continuarem a fazer isto, haverá repercussões tanto para os trabalhadores como para o sindicato”.

Sindicalista fala em “ameaças”

Fernando Simões afirma que os funcionários que foram trabalhar “estão a ser alegadamente ameaçados com processos disciplinares se saírem dos seus postos de trabalho — o que a lei permite — para aderirem à greve”.

O sindicalista afirma que estas ameaças chegaram através de mensagens e “verbalmente” por parte de chefias locais “e, inclusivamente, por administradores do grupo Vinci”. Questionado sobre quem são os alegados representantes da empresa em causa, o dirigente sindical não quis precisar.

O PÚBLICO pediu um comentário à Portway na sequência desta acusação, mas não foi possível obter resposta até à publicação desta notícia.