Jorge Mendes e Benfica distinguidos no Globe Soccer Awards

Jorge Mendes foi neste domingo distinguido com o prémio de melhor agente do ano, na gala dos Globe Soccer Awards, que está a decorrer no Madinat Jumeirah, o maior resort do Dubai.

O empresário português, que já tinha recebido o prémio em 2018, tinha como concorrentes os italianos Mino Raiola e Federico Pastorello. “Quero agradecer às pessoas da Gestifute, à minha família, à minha mulher, a João Félix - o melhor jovem jogador do ano - e a Cristiano Ronaldo - o melhor de sempre”, disse o agente, após receber o prémio.

Para além de Jorge Mendes, estão ainda nomeados mais quatro portugueses: Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva (jogador do ano), João Félix (revelação do ano) e Fernando Santos (treinador do ano).

Na cerimónia, o Benfica repartiu com o Ajax o prémio de Academia do Ano. Rui Costa recebeu a distinção em nome do clube português e agradeceu “ao juri e a todas as pessoas que trabalham na academia”. “O clube está muito orgulhoso deste prémio”, disse o dirigente benfiquista.