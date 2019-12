Uma reciclagem poética de lixo ministerial

Recorrendo ao vocabulário das agências de rating, talvez possa dizer-se que o artista plástico Alexandre Estrela, elevou do humilhante nível de lixo ao alto patamar da poesia toda uma biblioteca de economia e gestão que Manuel Pinho arrumara um tanto descuidadamente no passeio fronteiro à sua casa, na Rua Saraiva de Carvalho, em Lisboa, isto depois de o ex-governante (ou alguém a seu mando) ter enchido um contentor para reciclagem de papel com outros livros que lhe terão parecido igualmente dispensáveis.

