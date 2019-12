A “rede de espiões” que terá evitado uma tragédia ainda maior no Mondego

Quando este sábado chegar a Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa ainda vai ver uma boa parte do vale central inundado. Nos últimos dois dias as águas baixaram quase 30 centímetros, mas a cheia provocada pela chuva que as depressões Elsa e Fabian despejaram na região ainda ocupam milhares de hectares de terreno fértil. Os trabalhos de recuperação já começaram, mas os responsáveis locais combatem a ideia de que o pior já passou. Afinal, o Inverno ainda só agora começou.

Continuar a ler