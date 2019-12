Passos demorava mais do que Rio a dizer que votava contra OE

Seis dias depois de o Orçamento do Estado (OE) para 2020 ter sido entregue no Parlamento, Marques Mendes desafiava Rui Rio, na SIC, a avançar o sentido do voto do PSD. “Rio já devia ter anunciado o voto contra este OE. Parece que está a hesitar”, atirava o comentador, que já foi presidente do partido. A hesitação, acrescentava, “só o prejudica e dá imagem de um líder frouxo”. O PÚBLICO foi ver como aconteceu em anos anteriores de oposição. Conclusão: Passos Coelho revelava como o PSD ia votar ainda mais tarde e Rui Rio está atrasado, mas só em relação a si próprio.

