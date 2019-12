Polícia Marítima resgata foca bebé em praia de Alcobaça

A Polícia Marítima da Nazaré resgatou esta sexta-feira uma cria de foca no areal da praia da Légua, no concelho de Alcobaça. De acordo com um comunicado, os agentes deslocaram-se ao local por volta das 12h na sequência de informação recebida de populares, tendo encontrado a foca bebé ainda com vida.

Segundo a mesma nota, os agentes tentaram manter o animal com vida, evitando que “factores externos transmitissem stress ao mamífero”, enquanto aguardavam pela chegada de uma equipa do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A foca foi levada para as instalações do CRAM depois de ser verificado pelos biólogos que havia condições para o seu transporte. A Polícia Marítima desconhece para já as circunstâncias em que a cria foi parar àquele local.

Mais populares A carregar...

Em 2018, quando uma foca apareceu no Estuário do Douro, o biólogo Nuno Gomes Oliveira explicou ao PET que o fenómeno, apesar de ser incomum, não é inédito nem alarmante. Segundo disse o biólogo na altura, o acontecimento “não está relacionado com alterações ambientais, nem significa que o ambiente está melhor cá”.