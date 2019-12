O jornalismo precisa de ser mais construtivo?

Durante muitos anos, a minha resposta à pergunta do título foi “não”. Sempre me irritou a conversa de que os jornais tinham de trazer mais notícias “positivas” e que era preciso mostrar as “coisas boas” que acontecem à nossa volta. Achava – continuo a achar – que a mais nobre função do jornalismo é a de watch dog. Os jornais servem para apontar o dedo ao que está mal e não para festejar o que está bem. Denunciar erros é trabalho de jornalista; celebrar sucessos é trabalho de relações públicas.

