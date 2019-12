A escassa oferta de comboios da Fertagus

O PÚBLICO de ontem diz que a Fertagus vai reduzir os lugares sentados nos 18 comboios. Numa viagem de 58 minutos (Setúbal–Areeiro) em que a maioria das pessoas faz apenas uma parte, aceita-se a opção: desde que haja lugares sentados para deficientes, doentes, idosos, grávidas. E no 20.º aniversário da empresa, a administradora congratulou-se com os muitos milhões de passageiros transportados.

Acho estranho que a Fertagus e o Ministério dos Transportes tentem resolver o problema da escassa oferta com esta solução de recurso, e comemorem o sucesso da empresa, mas não falem em acabar o que falta, há 15 e 20 anos, respectivamente, que condiciona muito a oferta.

Há 15 anos, acabar a Estação do Pinhal Novo espera desde que a linha se estendeu a Setúbal. Está assim por tacanhice, posição política execrável de estar sempre contra os Governos e vistas curtas da Câmara de Palmela, que bloqueou todas as soluções apresentadas pela Refer. Isto permitia estender os comboios de Coina ao Pinhal Novo, três por hora em vez de um. E, em complemento com os dois por hora da CP de Setúbal ao Barreiro (mudando de comboio no Pinhal Novo), reforçava muito as ligações Setúbal-Lisboa com o mesmo número de comboios que existe (desde há 15 anos há um da Fertagus por hora entre Setúbal e Penalva e dois pelo Barreiro: mas os três não passam de 20 em 20 minutos). E descongestionava Coina (e o estacionamento), pois Penalva passava a ter três comboios por hora para Lisboa (é a única estação só com um). Até quando se manterá esta situação vergonhosa, com o silêncio e a indiferença dos principais responsáveis: autárquicos, governamentais e da Fertagus?

Manuel Henrique Figueira, Palmela

​PS tenta vencer crise de humanismo

O general Ramalho Eanes, em intervencão pública na Sedes, já há algum tempo, disse que a maior crise do país era de representação - os eleitores não se reconhecem nos eleitos. Salvo o devido respeito que me merece Ramalho Eanes - foi, sem dúvida, um bom Presidente - penso que as coisas não são bem assim. Basta atentarmos nas elevadas taxas abstencionistas que há um pouco por todo o lado para ver que o nosso maior mal não é a democracia representativa. Tanto mais que ainda há muitos eleitores que se revêem nos que elegeram. Doutro modo, o seu voto não faria sentido. A grande crise do país, quanto a mim, e que o PS tem tentado vencer, é a nossa falta de humanismo. Portugal parece, por vezes, um país selvagem, próprio do sistema capitalista. Os esforços do PS, para mitigar a herança de Passos, têm sido de enaltecer. Os 800 milhões na saúde e a autonomia dos hospitais são sinais de maior humanização no país. Os mesmos que o PS sempre deu.

Simões Ilharco, Lisboa