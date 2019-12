Guiné-Bissau: “As eleições do tudo ou nada”

A qualquer dos candidatos que emerja vencedor da segunda volta das eleições presidenciais deste domingo na Guiné-Bissau espera-o tarefa árdua. Cinco anos de instabilidade política, cisões partidárias, conflitos institucionais e a presença de uma força militar externa (Ecomib, missão da Comunidade Económica dos Estados da África Oriental, reforçada para estas eleições presidenciais) deixaram um país habituado a crises constantes num clima de ódio e decomposição social divisionista que ameaça fazer desmoronar o pouco de sólido que ainda resta. Dos últimos anos, talvez o único bom que se extraia seja o facto de as forças armadas se terem mantido, desta vez, à margem das querelas políticas.

São “as eleições do tudo ou nada”, diz ao PÚBLICO Julião Soares Sousa. Para o historiador e analista guineense, ganhe quem ganhar, “assistiremos a grandes transformações no país e a reconfigurações a nível do espectro partidário”. No entanto, se for Embaló a vencer, “essas transformações e reconfigurações far-se-ão sentir mais no PAIGC”, o partido no poder desde a independência, que terá muitos problemas de afirmação”.

Os dois ex-primeiros-ministros que lutam para suceder a José Mário Vaz representam lados distintos de uma vala que se foi aprofundando pelas posições acirradas. De um lado, Domingos Simões Pereira (DSP), o líder do PAIGC; do outro, Umaro Cissoco Embaló, do Madem-G15 (o partido incentivado por Vaz e criado por 15 deputados dissidentes do PAIGC). Se Embaló vencer, o PAIGC corre “sérios riscos de se ver ultrapassado pelo Madem-G15”, afirma Julião Soares Sousa.

DSP ganhou na primeira volta, realizada a 24 de Novembro, com 40,13% dos votos. Embaló terminou com 27,65%, mas para esta segunda volta já reuniu os apoios do ex-Presidente (que terminou em quarto com 12,41%) e de Nuno Nabiam (o terceiro mais votado na primeira volta com 13,16%), o que lhe poderá dar condições para ganhar.

No entanto, é preciso que os eleitores sigam a indicação de voto do seu candidato. E nem tudo é assim tão claro na política guineense. Nabiam, por exemplo, está com Embaló, mas nem todo o seu partido o seguiu nesse apoio – três dos cinco deputados da APU-PDGB mantiveram-se fiéis ao acordo parlamentar com o PAIGC e não trocaram de lado como o líder e fundador.

“A APU está dividida e os eleitores também estão”, dizia à Lusa em Bissorã, bastião de Nabiam, 76 km a norte de Bissau, Uri Baldé, militante do partido, mas apoiante de Domingos Simões Pereira. “O partido não é do líder, é de nós todos”, acrescentou. A seu lado, Blofan Ntun ria-se das palavras do seu amigo e colega apuano: “O irmão Baldé está no caminho errado, todos nós devemos estar ao lado do nosso líder”.

Dos candidatos presidenciais que tiveram mais de 1% dos votos na primeira volta, o líder do PAIGC só conseguiu ser endossado por Baciro Djá (1,28%), porque nem mesmo Carlos Gomes Júnior (conhecido como Cadogo), o antecessor de DSP na presidência do partido, que obteve 2,66% dos votos, lhe deu o seu aval para este domingo.

Mesmo assim, Carlos Sangreman, investigador do CESA – Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento do ISEG e profundo conhecedor da situação guineense, está convencido que “Domingos Simões Pereira está mais bem posicionado para ganhar”.

“Não esqueçamos que a transferência de votos de candidatos vencidos na primeira volta não tem a ver com os apoios desses candidatos a um ou outro dos que conseguiram estar na segunda volta. As pessoas decidem pela sua cabeça”, explica.

Luta de comícios

Os dois candidatos percorreram quase todo o território da Guiné em comícios, tentando com essa proximidade chegar ao maior número dos 760 mil eleitores inscritos para votar num país onde as ligações são difíceis e a cobertura dos media parca – “mais do que a televisão ou a rádio”, as pessoas ainda vão aos comícios para ouvirem o que os candidatos têm a dizer, adianta Sangreman.

“Foi uma campanha muito dinâmica que percorreu todo o país”, refere Julião Soares Sousa, para quem também não é linear que a manifestação de apoio de um candidato resulte numa passagem automática de votos para outro.

Uma campanha que teve o seu grande ponto alto na quinta-feira, quando os dois candidatos estiveram frente-a-frente durante duas horas num debate público em Bissau, transmitido em directo por uma dezena de rádios. Houve troca de acusações, desmentidos e ânimos exaltados. Segundo a Deutsche Welle, Embaló acusou Simões Pereira de corrupção e envolvimento no tráfico de droga, acusações negadas pelo líder do PAIGC que, por sua vez, recriminou o seu opositor por empregar uma “retórica de divisão”.

A crise política e institucional dos últimos anos foi abordada pelos dois políticos no âmbito da necessidade de uma revisão constitucional que melhor defina os poderes do Presidente e do primeiro-ministro (grande parte da razão da crise política que marcou o mandato de José Mário Vaz). Domingos Simões Pereira, mesmo elogiando o regime semipresidencialista existente na Guiné-Bissau, como sendo aquele que tem um “nível de democracia talvez mais avançado”, admitiu a possibilidade de passar para um sistema presidencialista, por ser “mais simplificado”. Embaló considerou que “a questão são os homens” porque o sistema guineense “é um dos melhores”.

“Há choques institucionais, mas o nosso sistema, com o pendor parlamentar, não exclui o Presidente da República das suas prerrogativas constitucionais”, acrescentou o candidato do Madem-G15.

O debate, que tinha sido acordado para se realizar em língua portuguesa, acabou por se transformar num misto de português e crioulo guineense, já que Embaló optou por voltar atrás nas condições aceites e responder sempre em crioulo, enquanto Simões Pereira respondia às perguntas em português e retorquia ao seu opositor em crioulo.

O tom dos candidatos no debate reflecte as divisões extremadas do panorama político e social guineense, um dos problemas que o novo Presidente terá de enfrentar quando assumir o palácio cor-de-rosa, como é conhecido o palácio presidencial. “É um dos problemas que mais me tem preocupado como guineense”, garante Julião Soares Sousa. O sucessor de José Mário Vaz terá de “tentar baixar o nível de ódio”, porque “a decomposição da sociedade guineense atingiu níveis muito preocupantes”.

A maior urgência do próximo chefe de Estado é mesmo a de “unir a população à sua volta”, refere Carlos Sangreman. No entanto, diz, por seu lado, Julião Soares Sousa, “a questão essencial é saber se o próximo Presidente terá autoridade moral para concitar a união nacional e frenar esse ímpeto disruptivo que ameaça o nosso país”.

O historiador e analista guineense está tudo menos optimista em relação ao futuro próximo da Guiné-Bissau: “Prevejo que o próximo Presidente da República, se não se souber rodear de gente impoluta e credível e em condições de contribuir para as transformações que se impõem, até mesmo ao nível de uma mudança efectiva de mentalidade, sairá dentro de muito pouco tempo, fragilizado pelas lutas político-partidárias e a recorrente instabilidade que o país tem vivido.”