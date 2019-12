China acaba com trabalhos forçados para trabalhadores do sexo e clientes

O Parlamento chinês decidiu este sábado abolir um sistema extrajudicial de “detenção e educação” criado há mais de 20 anos que sujeitava trabalhadores do sexo e clientes a trabalhos forçados.

Na China, onde a prostituição é ilegal há 70 anos, pessoas na prostituição e respectivos clientes poderiam ser detidos até dois anos em “centros educativos”.

A agência de notícias chinesa Xinhua, detida pelo Estado, relata que a decisão tem efeito já este domingo, quando todas as pessoas detidas nestas condições serão libertadas. A prostituição continua a ser ilegal no país, podendo levar à detenção durante até 15 dias e multas até cinco mil iuans (cerca de 640 euros), refere a Reuters, citando a agência chinesa. A instrução para o fim deste sistema terá partido do Governo.

O Parlamento chinês tinha recomendado a revisão deste sistema no ano passado, relata a Reuters, tendo em conta que era cada vez menos aplicado na prática e os abusos deste sistema extrajudicial geravam críticas. Alguns destes centros de “reabilitação” para pessoas envolvidas na prostituição “e as que as visitavam” estariam a ser usados para negócios. De acordo com a BBC, estas pessoas eram forçadas a trabalhar no fabrico de brinquedos e utensílios domésticos.

Um relatório da organização não governamental Human Rights Watch revelou, em 2013, que algumas pessoas eram mesmo coagidas violentamente pela polícia a confessar os crimes, descreve a BBC.

A Xinhua escreve que “o sistema de detenção e educação já cumpriu o seu papel histórico”, contribuindo para manter “boa atmosfera social e ordem pública”, mas que se tornou cada vez menos “apropriado”, cita a BBC. “Esta é uma manifestação importante do fortalecimento da governação social, usando o pensamento e os métodos do Estado de Direito”, continua a agência noticiosa pública.

Em 2013, a China já tinha encerrado o controverso sistema de “reeducação pelo trabalho” para crimes menores, na sequência de casos polémicos como o de uma mulher que foi enviada para um campo de trabalhos forçados depois de pedir justiça em nome da filha, que tinha sido violada.

O sistema dirigido à prostituição permaneceu até hoje. Contudo, outros centros de “reeducação” continuam em funcionamento, em particular na região de Xinjiang, no noroeste do país, que as autoridades afirmam ser “centros de educação voluntária” que ajudam a combater o extremismo – mas que os grupos de defesa dos direitos humanos denunciam estar a servir para encarcerar chineses uigures, uma minoria étnica e religiosa.