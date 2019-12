Qualquer coisa se pode escrever, mas nem tudo o que se escreve tem fundamento

Quem diria que o lema utilizado pelo grupo de produtores Passevinho – “qualquer vinho se pode provar, mas não é qualquer vinho que se consegue beber” – iria desencadear tanta impaciência e irritação…

Pedro Garcias tem dado nas vistas à custa dos seus artigos com tom sensacionalista, atacando alguns poderes estabelecidos ou actores com uma visibilidade crescente, qual justiceiro solitário e “implacável”. Mais recentemente, dedicou vários artigos à questão do natural e do industrial, onde ele próprio se intitulou “Um pária entre os vinhos ‘naturais’ e os vinhos ‘convencionais'” (artigo de 2 de Novembro). O seu coração balança entre os dois e, enquanto hesita, dispara em ambos os sentidos. Agora, continuando no tema dos vinhos naturais, decidiu fazer um "manifesto contra a arrogância de quem os promove e defende desta maneira".

Todo o corpo do artigo tem argumentos válidos sobre a intolerância de apreciadores e produtores face a vinhos que consideram estar numa facção diferente da sua. Até aqui, nada temos a dizer. Mas Pedro Garcias decidiu iniciar o artigo de espada em punho, ilustrando o seu manifesto com o lema utilizado pelo grupo de produtores Passevinho, fazendo uma interpretação burlesca que se encontra longe do sentido com que o grupo o utiliza. Partindo dessa leitura, faz afirmações insultuosas, de forma ofensiva, visando individualmente cada pessoa do grupo, apelidando-nos de radicais e insuportavelmente arrogantes.

Na verdade, Pedro Garcias foi sempre convidado para a prova anual Passevinho e apareceu pela primeira vez na quarta edição, que se realizou no dia 25 de Novembro, mas só marcou presença quando a prova já tinha terminado e rapidamente saiu. Caso tivesse comparecido, poderia ter provado, ouvido e questionado os membros do grupo sobre a sua abordagem, produção e sobre o mote utilizado, de modo a realizar uma opinião fundamentada. Mas não o fez.

Vimos então agora esclarecer o que ele não se deu ao trabalho de procurar:

O Passevinho nasceu de uma iniciativa de um quinteto de pequenos produtores e amigos, para se juntarem numa galeria de arte chamada Passevite e fazerem uma prova anual oferecida e aberta a toda e qualquer pessoa interessada.

Todos diferentes, temos em comum [o facto de] cultivarmos vinhas próprias e fazermos vinhos com uma viticultura biológica provenientes de terras ou regiões ligadas às nossas origens, com vinificações naturais de baixa intervenção. Alguns dos vinhos não têm adição de sulfitos, a maioria deles leva doses baixas. Trabalhar de modo natural e artesanal não é um fim mas sim um meio para evidenciar a identidade do território de origem. Vivemos todos na região vitícola de Lisboa e o que nos une é gostarmos de vinho e estarmos a fazer um caminho conjunto na produção. Partilhamos material, ajudamo-nos no campo e na adega, somos críticos e francos sobre os vinhos uns dos outros, entre viagens pela Europa do vinho e boas gargalhadas.

Todos os vinhos produzidos pelos elementos do grupo podem ser considerados naturais? Diríamos que não, já que alguns, para além das vinhas que cultivam em biológico, elaboram vinho a partir de uvas de outros viticultores que não estão produzidas de modo natural e cujas vinhas julgamos serem um património que queremos valorizar e não deixar abandonar. Alguma vez referimos que somos um grupo de produtores de vinhos naturais? Também não. Gostamos de trabalhar de forma livre e independente, não precisamos de petrificar o grupo numa etiqueta e num caderno de encargos, porque a proximidade desenvolvida entre cada membro permite certificar-se dos modos de trabalho e dos valores humanos. Temos muito que aprender e sem dúvida que gostaríamos de produzir apenas em modo natural na vinha, para preservar os recursos naturais e humanos, e fazer evoluir os vinhos.

Essencialmente queremos elaborar vinhos com vida e carácter, que nos dêem prazer a beber, e aqui chegamos ao nosso lema. O lema do Passevinho – “Qualquer vinho se pode provar, mas não é qualquer vinho que se consegue beber” – joga com o primeiro slogan publicitário da marca Passe-Vite, na origem do nome da galeria de arte onde é realizada a prova para o público: “Tout Passe-Vite est une passoire mais toute passoire n’est pas un Passe-Vite”. O jogo de palavras pretende explorar a ideia de que há vinhos que impressionam em prova, mas não dão gozo a beber, por serem demasiado pesados, maquilhados e chatos. Há quem os chame de vinhos Barbie. A interpretação de Pedro Garcias é que “os vinhos bebem-se, mas, segundo os mentores do Passevinho, não é qualquer um que saberá apreciá-los devidamente”. O sujeito da frase é “os vinhos” e não quem os aprecia, pelo que não conseguimos entender a sua interpretação arrancada pelas orelhas. Mas não somos nós que temos de entender a interpretação de Pedro Garcias. É ele que nos deve questionar sobre o significado do nosso mote e fazer o trabalho de terreno antes de escrever um artigo sem ética e rigor, e disparar de forma caluniosa, intercalando com um tom moderado de quem dá uma no cravo e outra na ferradura para agradar a gregos e a troianos, apenas gerando polémica vazia de conteúdo para ganhar audiência numa sociedade do espectáculo, alimentando clichés de um mundo bipolar com ligeireza e banalidade, e aguçando o radicalismo onde não nos revemos.

No próximo ano lá estaremos de portas abertas a todos, e até lá não hesitem em visitar-nos, só assim podemos contribuir para um mundo do vinho menos preconceituoso, estimulante e caloroso.

Os membros do Passevinho

António Marques da Cruz (Quinta da Serradinha e COZs), Tiago Teles (Gilda, Raiz e COZs), Rodrigo Filipe (Humus/Encosta da Quinta), Pedro Marques (Vale da Capucha) e Sílvia Mourão Bastos e Nadir Bensmail (Os Goliardos e Tomaralmá). Este ano tivemos como produtor convidado o Guillaume Leroux (Monte da Casteleja) igualmente visado no artigo de Pedro Garcias.