Autarcas admitem participar no fundo ambiental para o Montijo

A maioria dos presidentes das câmaras municipais dos concelhos afectados pelo futuro aeroporto do Montijo aprovam a ideia da ANA-Aeroportos, de criação de um fundo ambiental para financiar as medidas de mitigação e compensação dos impactes ambientais do projecto. Os autarcas, ouvidos pelo PÚBLICO, admitem a hipótese de os municípios aceitarem integrar a comissão consultiva desse fundo. Aguardam, no entanto, mais informação sobre a proposta da ANA, bem como a resposta da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a tal ideia.

