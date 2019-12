Tottenham de Mourinho empata pela primeira vez

Depois de cinco vitórias e duas derrotas, ao oitavo jogo José Mourinho empatou pela primeira vez na Premier League como treinador do Tottenham. Neste sábado, em Carrow Road, casa do último classificado da liga inglesa, os “spurs” estiveram por duas vezes em desvantagem, mas com dois golos de bola parada na segunda parte, o treinador português saiu de Norwich com um ponto. A 20.ª jornada da Premier League, que dentro de quatro dias terá já mais uma ronda, termina domingo com três jogos que prometem: Arsenal-Chelsea, Liverpool-Wolverhampton e Manchester City-Sheffield United.

Com mais uma exibição pouco consequente e com vários erros defensivos, o Tottenham voltou a desperdiçar mais dois pontos que no final da época podem ser importantes na luta por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. Frente ao Norwich, que tinha conquistado apenas seis pontos nas últimas 14 jornadas, os londrinos ficaram em desvantagem aos 18’, num golo do bósnio Mario Vrancic que acentuava uma (má) tendência dos “spurs”: desde 1 de Janeiro que o Tottenham sofre golos no campeonato quando joga fora.

Com Lucas Moura e Davindson na segunda parte, a equipa de Mourinho melhorou um pouco e chegou ao empate de forma justa, com livre marcado por Eriksen, aos 55’. Porém, seis minutos depois um lance caricato entre Alderweireld e Aurier terminou com a bola na baliza do Tottenham, introduzida pelo defesa da Costa do Marfim.

Apesar da exibição sofrível da sua equipa, Mourinho acabou por evitar a derrota, com mais um golo de Harry Kane: aos 83’, o internacional inglês sofreu falta na área e converteu o penálti que garantiu um ponto ao Tottenham.

Nos outros jogos realizados neste sábado na Premier League, destaque para Ancelotti, que conseguiu a segunda vitória no comando do Everton: 2-1 em Newcastle, com dois golos de Calvert-Lewin. Depois de ser goleado em casa pelo Liverpool, o Leicester venceu em Londres o West Ham (2-1) e segurou a vice-liderança.

Na Turquia, o Basaksehir, adversário do Sporting nos oitavos-de-final da Liga Europa, confirmou que atravessa um bom momento – seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos – ao golear num derby de Istambul o Kasimpasa, equipa de Ricardo Quaresma e Jorge Fernandes, por 5-1. Curiosamente, os dois portuguesas marcaram na partida: o defesa marcou na própria baliza, enquanto o extremo fez de penálti o único golo dos forasteiros. Com esta vitória, o Basaksehir manteve a vice-liderança da liga turca, a um ponto do Sivasspor, que domingo recebe o Goztepe de Beto e André Castro.