Sérgio Conceição nega agressões a Pedro Ribeiro. Houve apenas “tensão”

Três semanas depois do incidente no túnel do Jamor, Sérgio Conceição quebrou o silêncio sobre as alegadas agressões. O treinador do FC Porto negou qualquer acto violento contra Pedro Ribeiro, técnico do Belenenses SAD, mas admite que houve “tensão” entre ambos.

A polémica estalou no intervalo do jogo entre FC Porto e Belenenses SAD, a 8 de Dezembro. A 12 de Dezembro, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito aos incidentes do túnel do Jamor, depois de terem sido tornadas públicas, pela SIC, imagens de confusão entre elementos técnicos das duas formações.

Em entrevista ao Canal 11, Sérgio Conceição negou qualquer agressão a Pedro Ribeiro, mas admite que houve “tensão” entre ambos.

“Tensão no intervalo do jogo, claro que houve”, explica, “naquilo que foi a discussão dele do lance de penálti, do Coroña, que ele disse que a origem deste lance foi falta”. Garante, contudo, que na descida do túnel houve apenas “confusão, no sentido de palavreado, em termos verbais”.

A investigação do caso está a ser feita, para já, pela Comissão de Instrutores da Liga, remetendo depois o processo ao CD, que tomará uma decisão final sobre eventuais castigos. A 20 de Dezembro, Pedro Ribeiro foi ouvido como testemunha sobre os incidentes do caso do túnel do estádio do Jamor. Na entrevista ao Canal 11, Sérgio Conceição diz que ainda não foi ouvido.