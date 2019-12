Pinto da Costa celebra 82.º aniversário com recandidatura no horizonte

Pinto da Costa celebra, este sábado, o 82.º aniversário. Presidente do FC Porto nos últimos 37 anos, dirigente mais titulado do futebol mundial, está há mais de meio século no clube que ajudou a transformar.

Várias figuras ligadas ao clube deixaram uma mensagem de aniversário ao dirigente. André Villas Boas, ex-treinador dos “dragões — e apontado como um potencial sucessor na presidência —, partilhou nas redes sociais uma imagem com Pinto da Costa, reforçando a importância que o dirigente tem para o clube.

“Faço parte do orgulhoso grupo de adeptos e sócios do FC Porto que associam a história de êxitos e realizações do nosso clube à vida e obra de Jorge Nuno Pinto da Costa. E isso seria certamente mais do que razão para celebrar este aniversário do nosso presidente”, começa por dizer o técnico do Marselha, numa longa dedicatória ao histórico presidente dos “azuis e brancos”.

Também Sérgio Conceição, actual treinador do FC Porto, fez questão de elogiar o sucesso que o dirigente soma no futebol, dizendo que este pode ser atribuído à “perspicácia, inteligência e conhecimento” inigualáveis no futebol. “Que venham mais anos, mais títulos, e muita saúde!”, finaliza o treinador, numa declaração publicada no jornal O Jogo.

O diário desportivo traz ainda duas mensagens de antigos jogadores. O argelino Rabah Madjer — imortalizado pelo golo de calcanhar que marcou na primeira conquista europeia do FC Porto, em 1987, frente ao Bayern de Munique — diz que Pinto da Costa transformou o clube “num dos grandes da Europa”. Já Vítor Baía, histórico guarda-redes do clube e um dos possíveis sucessores na presidência, diz que o “nome do presidente e o nome do clube” se tornaram indissociáveis.

Recandidatura a caminho?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de ainda não ser oficial, tudo indica que o presidente “azul e branco” se irá recandidatar em 2020, nas próximas eleições do clube, naquele que, a concretizar-se, será o 15.º mandato consecutivo ao comando dos “dragões”. O presidente apenas teve adversários por duas vezes. A lista de apoio à recandidatura foi formalizada em Setembro, com personalidades de várias áreas a demonstrarem a vontade de que Pinto da Costa continue a liderar o clube.

Antes de Pinto da Costa, o FC Porto tinha conquistado apenas quatro Campeonatos de Portugal, sete nacionais, quatro Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Os títulos europeus eram uma miragem.

Com Pinto da Costa na presidência, o FC Porto conquistou por 21 vezes o título de campeão nacional, ergueu por 12 vezes a Taça de Portugal e por 19 escreveu o seu nome na lista de vencedores da Supertaça. Em termos internacionais, o clube conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus (1986-87), a Liga dos Campeões (2003/04), a Taça UEFA (2002-03), a Liga Europa (2010-11), a Taça Intercontinental (1987 e 2004) e a Supertaça Europeia (1987).