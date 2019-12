Leonardo Jardim despedido do Mónaco

Leonardo Jardim foi despedido do Mónaco, anunciou o clube este sábado, depois dos rumores que já apontavam para essa possibilidade.

Depois de ter sido demitido em Outubro do ano passado, Jardim regressou ao Mónaco em Janeiro deste ano. No entanto, os resultados do clube monegasco não convenceram os seus proprietários que avançaram para a rescisão do contrato com o técnico de 45 anos - em 20 jogos realizados na época 2019/20, o Mónaco venceu nove sob a liderança do português.

Jardim deixa o Mónaco - onde jogam os portugueses Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias, além do avançado argelino, ex-Sporting, Slimani, - no 7.º lugar da Liga francesa, tendo já sido eliminada da Taça da Liga.

Ao longo da sua carreira, Leonardo Jardim já orientou, vários clubes, nomeadamente Sporting, Sp. Braga e Olympiacos. No clube monegasco, o maior sucesso foi a conquista da Liga Francesa em 2016/17, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain.

Para o lugar do português, vai entrar o espanhol Robert Moreno, que orientou a selecção espanhola durante a ausência de Luis Enrique e agora assina até Junho de 2022 com o clube do Principado do Mónaco.