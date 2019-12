Das lágrimas de Ronaldo à euforia de Éder

Sentado no chão, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, expressão de sofrimento, frustração, impotência. Aos 25 minutos da final do Euro 2016, Cristiano Ronaldo passou a braçadeira de capitão a Nani e abandonou o relvado. Instantes antes sofrera uma falta grosseira do francês Payet que resultou numa lesão incapacitante no joelho esquerdo. O destino de Portugal parecia fatalmente traçado frente à favorita França. Mas o drama no Stade de France teria um desenlace feliz para o futebol nacional.

Continuar a ler