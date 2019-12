Bury: o que acontece aos adeptos quando um clube morre

De comboio, são cerca de 15 minutos entre Old Trafford e o Etihad, respectivamente, os estádios de Manchester United e Manchester City, dois dos maiores clubes do mundo, gigantes desportivos de impacto global na multimilionária Premier League inglesa. Não muito longe de ambos fica o Gigg Lane, um dos estádios mais antigos do mundo (inaugurado em 1885) e que era a casa do Bury FC. Recebeu o seu último jogo de futebol a 4 de Maio de 2019 e não se sabe quando voltará a ter futebol. O clube que lhe enchia as bancadas deixou oficialmente de existir. E os adeptos fazem o luto, ao mesmo tempo que procuram uma solução. Seja qual for, irá sempre implicar recomeçar na décima divisão.

