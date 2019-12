You, uma segunda obsessão para desconstruir ideias tóxicas sobre relações amorosas

O psicopata Joe — agora Will — está de volta para uma segunda temporada na série You, com um novo nome numa nova cidade e com uma nova obsessão amorosa que nos faz pensar na toxicidade associada a estas relações e no quão errado é sentir empatia por um psicopata manipulador. A série estreou-se há um ano e os dez episódios da segunda temporada de You ficaram disponíveis nesta quinta-feira, na Netflix.

