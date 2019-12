“Estamos a viver um novo capítulo na história do populismo, e é extremo”

Não tem dúvida que os populistas de extrema-direita são “os mais anti-democráticos na história do mundo” ao terem uma visão do povo baseada na origem étnica, ao contrário dos anteriores populismos. O Ípsilon falou com o historiador argentino Federico Finchelstein, autor do livro Do Fascismo ao Populismo na História, (Edições 70), sobre este novo fenómeno que passou das margens para o centro da política mundial.

