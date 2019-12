O que (não) é o “populismo”?

Os usos sociais das linguagens e dos argumentos científicos devem ser devidamente examinados. É natural que as simplificações e os equívocos abundem. É preciso tempo e trabalho para os descodificar. No mesmo sentido, o modo como determinados fenómenos sociais ou políticos são transformados em “problemas” a estudar ou resolver, com urgência, pela comunidade científica merece cautelas. As razões são numerosas, mas apontemos uma óbvia. O protocolo científico nem sempre é respeitado: a agitação política, social e mediática em torno de um dito “problema” tende a condicionar os tempos e os sentidos de uma investigação que se quer criteriosa e rigorosa.

Continuar a ler