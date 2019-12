Vacinas para meningite B, HPV e rotavírus entram no Plano Nacional de Vacinação

A vacina contra a meningite B e o vírus do papiloma humano (HPV) para rapazes vão passar a fazer parte do Plano Nacional de Vacinação a partir de 1 de Outubro de 2020. A informação foi avançada nesta sexta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, e pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A vacina contra o rotavírus – principal causador de gastroenterites em crianças – também vai passar a integrar o novo PNV, mas não será aplicada de forma universal: apenas aos grupos de risco, que ainda não estão definidos. Este é um trabalho trabalho que a Comissão Técnica de Vacinação, entidade que dá apoio à DGS na decisão sobre alterações a fazer ao Programa Nacional de Vacinação (PNV) está a fazer. Graça Freitas pensa tê-lo concluído até 1 de Outubro de 2020, quando entram em vigor as novas alterações ao PNV.

No caso da meningite B, a vacina vai ser introduzida para todas as crianças em Outubro de 2020 — até agora era administrada apenas a grupos de risco. Vai ser aplicada em três doses: dois, quatro e 12 meses. Esta vacinação é feita apenas até aos cinco anos de vida e todas as crianças nascidas em 2019 poderão ser vacinadas de forma gratuita.

Até agora, esta vacina não constava no PNV, mas os pais podiam decidir se deviam aplicá-la ou não através de prescrição médica. Os pais de crianças nascidas noutros anos também vão poder aplicá-la, se assim o entenderem, como acontecia antes.

Actualmente, 85 a 94% das raparigas portuguesas estão vacinadas contra a HPV. Em 2020, chegou a hora de alargar a vacina também aos rapazes que será aplicada a partir dos dez anos — e isto inclui os rapazes que fazem dez anos em 2019, que serão “repescados”.