Passagem de ano não terá chuva, mas temperaturas devem baixar

Depois de quase uma semana de chuvas intensas e mau tempo e de alguns dias com temperaturas acima da média, as previsões meteorológicas apontam para uma passagem de ano sem chuva, mas com uma ligeira descida de temperatura.

De acordo com a meteorologista Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a próxima terça-feira terá céu pouco nublado ou limpo e vento fraco na generalidade do território do Continente. Além disso, deverá existir neblina ou nevoeiro matinal mas apenas em alguns locais.

“Não haverá chuva, será tempo seco e pelo menos até dia 2 de Janeiro não se prevê ocorrência de precipitação. Por estes dias as temperaturas ainda estão acima da média, mas a partir de domingo vão descer gradualmente e no dia 31 de Dezembro serão temperaturas normais para esta altura do ano. No dia 1 de Janeiro tudo isto se mantém”, explica a Madalena Rodrigues ao PÚBLICO, acrescentando que estas previsões se aplicam quase à generalidade do território português.

Ainda segundo a meteorologista, as temperaturas já serão normais para esta época do ano (algo que não aconteceu durante os últimos dias, altura em que estiveram acima da média), com as mínimas a variar entre os 4ºC e os 10ºC no Interior e os 5ºC e 8ºC no Litoral e as máximas entre 10ºC e 15ºC no Interior e 14ºC e 17ºC no Litoral.

A página do IPMA refere que no último dia do ano as temperaturas deverão variar entre os 8ºC e os 15ºC em Lisboa, entre os 4ºC e os 15ºC no Porto e em Aveiro. Viana do Castelo deverá chegar aos 16ºC, Bragança e Guarda ficam-se pelos 13ºC, enquanto Évora e Faro chegarão aos 17ºC.

Para o primeiro dia do novo ano, quarta-feira, as temperaturas mantêm-se sem grandes alterações: Lisboa e a Guarda ficam-se pelos 13ºC, o Porto e Aveiro mantêm os 15ºC do dia anterior. As temperaturas em Bragança deverão variar entre os 0ºC e os 13ºC e como já é habitual, o Sul do país terá as temperaturas mais altas de Portugal: Setúbal, Évora, Beja chegarão aos 15ºC, Faro aos 17ºC.