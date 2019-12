Mulher morta com arma branca em Leiria. Suspeito detido após despiste durante fuga

Uma mulher com cerca de 35 anos foi morta esta sexta-feira no centro de Leiria, tendo o suspeito sido detido após se despistar durante a fuga no IC2, em Pombal, disseram à Lusa várias fontes policiais. A mulher terá sido morta com o recurso a uma arma branca.

A GNR foi avisada pela PSP de que o suspeito estaria a dirigir-se para Pombal, tendo o Destacamento de Trânsito de Leiria “feito o percurso pelo IC2, sentido Sul-Norte”. “O suspeito foi encontrado após se ter despistado na viatura que conduzia e foi detido ao quilómetro 144,5, na zona de Travasso, Pombal”, referiu fonte da GNR à Lusa, esclarecendo que o homem não apresentava ferimentos nem ofereceu resistência no momento da detenção.

O suspeito tem 35 anos e é estrangeiro, acrescentou a mesma fonte. Segundo o Jornal de Notícias, o crime terá acontecido em contexto de violência doméstica e o casal terá duas crianças pequenas.

O alerta para o crime foi dado pelas 21h00. Estiveram no local, na Avenida Cidade de Maringá, os bombeiros municipais, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a unidade de psicólogos do INEM, num total de nove elementos e quatro viaturas, segundo do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Ao local deslocaram-se ainda PSP e Polícia Judiciária.

Não existem ainda números oficiais quanto às mortes em contexto de violência doméstica de 2019. Segundo um levantamento feito pelo PÚBLICO com base nas notícias publicadas desde o início do ano, são já 31 as pessoas assassinadas desde Janeiro de 2019: 25 mulheres e seis homens.