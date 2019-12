João Costa. Como criar uma sociedade mais justa?

Em mais um episódio da série “Orientações Políticas”, o podcast Quarenta e Cinco Graus recebe como convidado João Costa, coordenador do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura. É também doutorando na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, com um projecto que passa por desenvolver uma ferramenta de resolução de conflitos armados em comunidades de zonas de conflito.

A conversa arranca com uma abordagem à visão política do convidado, conduzindo a questões marcantes dos tempos actuais como a desigualdade económica, o progresso moral e questões de costumes, ou ainda como construir uma sociedade onde o poder político tem legitimidade e evitar derivas populistas.

Fala-se sobre a investigação do convidado, que junta conclusões da filosofia política — como a teoria de justiça de John Rawls — a evidência que vem das ciências sociais, sobretudo da área da Psicologia, com o propósito de desenhar uma técnica de resolução de conflitos armados em zonas de conflito, em que os habitantes das comunidades locais são levados a compreender a posição do outro lado de forma a alterar o seu comportamento e gerar um acordo benéfico para todos. Embora a investigação nesta área estude sobretudo zonas de conflito, há paralelos óbvios entre esses conflitos acesos e a necessidade de aumentar o capital social e melhorar as instituições políticas das nossas sociedades.

A terminar a conversa, há ainda tempo de voltar ao tema quente da justiça económica, em particular a tensão entre a necessidade de evitar uma desigualdade económica extrema, promovendo a igualdade possível de oportunidades, e assegurar que o rendimento gerado legitimamente não é expropriado levianamente e que a sociedade é capaz de continuar a gerar prosperidade e crescimento económico.

