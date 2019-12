O Orçamento de Costa e Rui Rio

1. O aviso de Marcelo. O Presidente da República lançou um apelo de Cabul e da Moita para que o Orçamento do Estado (OE) para 2020 fosse aprovado à esquerda e sem “queijos limianos” mas no fundo estava a falar de André Ventura. Não do deputado mas daquilo que partidos como o Chega representam hoje em dia: uma ameaça à tradicional arrumação de partidos criada após o 25 de Abril e ao modo de fazer política. Marcelo Rebelo de Sousa foi dramático na luta contra a geometria variável no novo contexto de fragmentação parlamentar. Viajou oito mil quilómetros ao encontro das tropas portuguesas no Afeganistão e de lá argumentou que “uma solução negociada aqui e acolá” enfraqueceria a legislatura e o actual Governo, recordando o caso do Orçamento de 2001 que António Guterres aprovou graças ao voto de um deputado do CDS, Daniel Campelo, de Ponte de Lima. Dois dias depois, na Moita, à margem de uma visita à Raríssimas, voltou a insistir, desaconselhou “soluções pontuais” e afirmou que é preferível a aprovação do OE pela “maioria numérica” à esquerda.

Continuar a ler