José Cesário apoia Montenegro à liderança do PSD

José Cesário, deputado e ex-secretário de Estado das Comunidades, apoia a candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD, refere esta sexta-feira uma publicação na sua página no Facebook, elogiando a capacidade de “unir” os militantes do antigo líder parlamentar.

“Acredito que ele será capaz de nos unir, de nos aproximar mais dos portugueses (sem esquecer os milhões que vivem fora do país), de formular propostas inovadoras e mobilizadoras”, escreveu José Cesário na sua conta no Facebook.

Para o partido ser “liderante”, argumentou, é preciso mobilizar “o maior número de pessoas”, ter “ideias congregadoras, propostas inovadoras”, ser capaz de motivar “muitos daqueles que não têm votado” no PSD, “particularmente os mais novos, devolvendo a esperança aos portugueses”.

O deputado defende que os sociais-democratas têm que defender “propostas realistas, mas arrojadas, que mudem o sistema político”, “combatam a corrupção”, “promovam o desenvolvimento”, “fomentem verdadeiramente a criação de emprego”, “reformem a educação” e “ajustem a administração pública à realidade do mundo de hoje”.

José Cesário defende a candidatura do ex-líder parlamentar a presidente do partido, nas eleições dircetas de 11 de Janeiro de 2020: “Acredito que Luís Montenegro saberá olhar todos os militantes por igual, sem qualquer tipo de discriminação, abrindo verdadeiramente o partido à sociedade e apostando na nossa reorganização, de forma a voltarmos a ganhar eleições no plano nacional ou local.”

Pelo menos 40 mil militantes do PSD têm as quotas em dia e podem votar nas directas para escolher o próximo presidente, de acordo com dados provisórios disponibilizados em 23 de Dezembro no site do partido após o encerramento dos cadernos eleitorais.

São candidatos à liderança do PSD o actual presidente do PSD, Rui Rio, o ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o vigente vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz.