João Almeida: “Para onde vai o CDS? O CDS vai à luta”

João Almeida, candidato à liderança do CDS, defende que o partido deve assumir-se como “de direita”, deve “renovar-se sem fazer rupturas” e contribuir para “entendimentos pluripartidários” como “alternativa ao socialismo”. Na moção de estratégia global que apresenta ao congresso, o deputado e porta-voz na direcção de Assunção Cristas lança uma pergunta e dá a resposta: “Para onde vai o CDS? O CDS vai à luta”.

Assumindo o “mau resultado” nas legislativas, João Almeida defende que “o CDS-PP não pode ter receio de se afirmar como o partido da direita (ou das direitas)” e que deve acomodar as sensibilidades internas (liberais e conservadores), mantendo a sua “matriz democrata-cristã”. “É uma ‘grande casa’, que alberga todos os não-socialistas empenhados em fazer de Portugal um país mais livre e próspero, quer eles se sintam mais democratas-cristãos, conservadores ou liberais, mais centristas ou tradicionalistas, ou não sintam de todo que os seus valores podem ser facilmente colocados apenas numa das gavetas ideológicas das direitas”, lê-se na sua moção.

Com 62 páginas, o texto do candidato defende que é necessário construir uma alternativa ao socialismo tendo em conta até o risco de o PS tornar “o sistema democrático português num single-party system, subalternizando os restantes partidos a meros instrumentos de suporte parlamentar”. Para essa alternativa, o ex-secretário de Estado no anterior Governo PSD/CDS admite que “o mais previsível é que a direita só regresse ao exercício do governo de Portugal com base em entendimentos pluripartidários”. No novo ciclo político de “fragmentação parlamentar”, João Almeida considera que esses partidos têm de perceber que “talvez seja necessário a construção de uma plataforma comum entre si”.

Apoio a Marcelo? Talvez

Quanto ao apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, caso venha a anunciar uma recandidatura à Presidência da República, João Almeida não o dá como certo, contrariando a posição já expressa pela ainda líder do CDS, Assunção Cristas, e defende que é preciso que o partido faça uma “avaliação o mandato”. O dirigente considera que “um eventual apoio a uma candidatura presidencial não pode ser um impulso da direcção política do partido”, o que traduz uma crítica implícita a Assunção Cristas por ter manifestado em Janeiro deste ano uma posição favorável a um eventual segundo mandato.

Numa nota final da sua moção, o candidato, sem nunca fazer referência ao cargo que ocupou nos últimos anos, deixa um apelo aos congressistas no momento de votar no congresso de Janeiro: “Não podemos escolher a pensar na sexta-feira anterior ao congresso. Ou seja, a escolha não pode ser virada para o passado. Se o fizermos, arriscamo-nos a acordar na segunda-feira com as contas saldadas em relação ao passado, mas com uma escolha errada para o futuro”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No âmbito de uma reorganização interna, o ex-secretário-geral defende a manutenção de três vice-presidentes (um deles exclusivamente dedicado ao interior), e pretende pôr em marcha uma operação - chamada a Volta das Bases - para reimplantar estruturas eleitas mas desmotivadas e praticamente inactivas tal como aconteceu em 2007.

A moção é apenas subscrita pelo próprio candidato mas teve a colaboração de vários militantes e ex-deputados como Michael Seufert (antigo líder da Juventude Popular) e Inês Teotónio Pereira. Colaboraram ainda Catarina Araújo (vereadora no Porto); José Bourbon-Ribeiro, empresário e ex-chefe de gabinete de Paulo Portas; e Pedro Gomes Sanches, técnico superior da Administração Pública; Ricardo Pinheiro Alves, economista Carlos Martins, senior portfolio manager no Mecanismo Europeu de Estabilidade; Filipe Santiago, empresário na área do turismo; Vasco Becker-Weinberg, docente universitário; e Beatriz Soares Carneiro, consultora em Assuntos Europeus, entre outros militantes.

Além de João Almeida, há outros quatro candidatos à liderança do CDS: Filipe Lobo d'Ávila, Francisco Rodrigues dos Santos, Abel Matos Santos e Carlos Meira.