Abel Matos Santos quer “romper” com os últimos 25 anos do CDS

Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento (TEM) e candidato à liderança do CDS, defende que que o partido “tem de se afirmar claramente de direita e que quer conquistar o centro”. Na moção que apresenta no congresso – e que garante levar a votos – Abel Matos Santos sustenta que o CDS deve defender a vida e a família como valores “fundamentais” e defende a revogação da legislação do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

