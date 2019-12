Ponte Eiffel, em Viana do Castelo, na corrida a prémio de fotografia de arquitectura

Parece um peixe, mas não é: na imagem está representado um dos edifícios que compõem a Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, Espanha, reflectido na água durante a noite. Em Praga, aquilo que parece uma lâmpada é um plano contra-picado de uma escadaria fotografada no interior de um edifício. O ditado é antigo: "as aparências iludem". E a fotografia que o português José Pessoa Neto submeteu ao concurso internacional de fotografia de arquitectura Art of Building também tem o potencial de enganar o mais distraído: podia ter sido tirada na Torre Eiffel, em Paris, mas na verdade foi realizada em Viana do Castelo, na Ponte Eiffel.

Feita "aquando das festividades da Nossa Senhora da Agonia", a imagem mostra um conjunto de pessoas a aguardar o início da procissão. "Desde a rua vislumbrei as silhuetas no tabuleiro inferior da Ponte Eiffel, todas alinhadas e em perfeita harmonia com as cruzes metálicas e o edifício branco por trás", explicou o fotógrafo à organização. Não resistiu e disparou.

A fotografia Eiffel Bridge é uma das 12 imagens que o painel de jurados do concurso definiu como finalistas – de entre milhares provenientes de mais de 100 países. No site da entidade promotora, a organização The Chartered Institute of Building, pode ler-se que "a selecção explora a impressionante criatividade e variação do mundo edificado, o poder que tem de afectar as nossas vidas e a sua importância para as nossas culturas". O vencedor será determinado a partir da votação do público, que termina a 10 de Janeiro de 2020.