Inundações

Muita sorte têm os holandeses por não terem como ministro do ambiente um tal de João Matos Fernandes que, dizem, é o nosso ministro naquele área. Com ele no governo daquele maravilhoso país, não só não haveria tulipas para ninguém como todos os seus habitantes teriam que se refugiar em países situados acima do nível do mar...

Manuel Gonçalves, Braga

Ministro do Ambiente

O titular desta pasta, Matos Fernandes sugeriu deslocar aldeias afectadas no Baixo Mondego. Estas existem há décadas. Comunidades que se desenvolveram ao longo do tempo não podem ser deslocadas de um lado para o outro, senhor engenheiro. Muitos moradores estão revoltados com as declarações deste ministro que defendeu que “paulatinamente, aquelas aldeias vão ter de ir pensando em mudar de sítio”... Não vale a pena alongar-me com esta ideia, aliás, sem pés nem cabeça, deste ministro!

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Baixo-Mondego

Desde tempos imemoriais que se tenta regularizar as cheias do Mondego a jusante de Coimbra. Desde D. Dinis, passando pelos projectos do Padre Estêvão Cabral, até à construção de um sistema de barragens constituído pela Aguieira, Raiva e Fronhas. Com as inundações, os agricultores falam em milhões de prejuízo. A ministra da Agricultura refere que há apoios do PDR 2020. Alguns ambientalistas dizem que a culpa é do desassoreamento que foi feito em Coimbra, com a consequente deposição de areias a jusante desta cidade. Mas, ninguém pergunta porque razão é que o sistema de barragens não funcionou. Será que os agricultores, os ambientalistas, os jornalistas e os políticos são accionistas da empresa que gere essas barragens? Senhores jornalistas, façam o vosso trabalho, investiguem.

Ulisses Quevedo

E se o Governo não fosse PS?

Para quem tivesse alguma dúvida que o programa sobre a concessão da exploração do lítio tinha sido impedido de ser visto antes das eleições de 6 de Outubro, basta conhecer a opinião de Arons de Carvalho, fundador do PS e antigo vice-presidente do conselho regulador da ERC que considera que o programa “Sexta às nove” não deveria existir num serviço público de televisão. Pelos vistos, passados 45 anos da conquista das liberdades, ainda há quem tenha saudades da censura.

Jorge Morais, Porto

Forças Armadas

No PÚBLICO de domingo vem um artigo sobre o preocupante estado do Exército português. Vesti, com muita honra, a farda do nosso Exército em Angola, onde Forças Armadas contribuíram para o desenvolvimento da língua, dos costumes e dos valores. Acho que o serviço militar devia ser obrigatório para todos os cidadãos saudáveis, porque é às Forças Armadas que se recorre em defesa da pátria e dos cidadãos. O período de instrução poderá ser continuo ou fraccionado durante anos, como se faz noutros países. O actual sistema de voluntariado parece mais um exército de mercenários pagos e não um exército nacional obrigatório para todos. Por este caminho, os políticos da governação e os fazedores de leis parecem querer transformar as Forças Armadas em “bandos armados”.

Duarte Dias da Silva, Lisboa