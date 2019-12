Tribunal turco condena sete trabalhadores de jornal da oposição

Um tribunal turco condenou a penas de prisão sete jornalistas e outros trabalhadores do jornal Sozcu, um pilar do secularismo no país. A acusação é de terem ajudado a orquestrar uma tentativa, falhada, de golpe em 2016. O jornal diz que o veredicto marca um dia negro na história da imprensa livre.

O regime do Presidente Recep Tayyip Erdogan tem levado a cabo purgas em vários sectores na sequência da tentativa de golpe, que atribui aos partidários de Fethullah Gülen, em que morreram 250 pessoas. Güllen, que vive num auto-imposto exílio na Pensilvânia, Estados Unidos, desde 1999, nega qualquer ligação à tentativa de golpe.

Entre os oito acusados, sete foram condenados. Os colunistas do Sozcu Emin Colasan e Necati Dogru, assim como os editores Mustafa Cetin e Metin Yilmaz foram os que receberam penas maiores pela acusação de ajudar a rede gulenista: mais de três anos de prisão. A repórter de vídeo Mediha Olgun foi absolvida, e o tribunal adiou uma decisão sobre o dono do jornal, Burak Akbay, que está a ser julgado à revelia.

Nos três anos desde a tentativa de golpe, foram detidas mais de 77 mil pessoas e cerca de 150 mil funcionários públicos e militares foram despedidos ou afastados dos seus empregos.