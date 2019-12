Pelo menos 15 mortos e 12 feridos graves em queda de avião no Cazaquistão

A queda de um avião da companhia aérea cazaque Bek Air, um Fokker-100, que seguia com mais de 90 passageiros e cinco membros da tripulação a bordo, despenhou-se nesta sexta-feira no Cazaquistão. Pelo menos 15 pessoas morreram, 66 ficaram feridas e 50 foram hospitalizadas, 12 delas em estado grave, de acordo com o último balanço oficial do acidente.

O avião da Bek Air seguia para Nursultan, a capital do país, perdeu altitude às 7h22 (1h22 em Lisboa), momentos após a descolagem de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, colidindo com uma casa de dois andares que ficou parcialmente destruída. Não houve fogo nem fumo no momento da colisão. Na versão oficial, o Ministério dos Transportes da antiga república soviética informou que o avião da Bek Air perdeu “altitude na descolagem e atingiu um muro de cimento, colidindo com um edifício de dois pisos”.

De acordo com a lista de passageiros tornada pública pelo ministério da Administração Interna, a bordo seguiam 85 adultos, cinco crianças e três bebés, sem contar com a tripulação. Foi também publicada, pelo aeroporto, uma lista com os nomes dos 60 sobreviventes levados para o hospital.

Maral Erman, uma das sobreviventes, afirmou que o avião estava instável durante a descolagem, escreve o site Tengri News, citado pela BBC. Quando o avião se despenhou, sentiu que o avião tinha aterrado, e só mais tarde percebe que “tinha batido nalguma coisa”. “Não houve muito caos a bordo”, relatou. “Não houve gritos.”

A tripulação abriu a porta para que os passageiros saíssem e só fora da aeronave é que Erman se apercebeu que o avião se tinha “partido em dois”.

Numa mensagem de condolências na rede social Twitter, o Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, garantiu que “os responsáveis serão punidos severamente de acordo com a lei”.

O Ministério da Indústria e Infra-estruturas determinou a suspensão de todos os voos do modelo Fokker 100 até que sejam esclarecidas as causas do acidente.

A Bek Air, que se auto-intitula “a primeira companhia aérea low cost do Cazaquistão”, tem uma frota composta por sete Fokker-100 — um modelo que deixou de ser produzido em 1997.

Este não é o primeiro acidente de aviação com contornos semelhantes que acontece em Almaty. Em 2013, um avião civil que partiu da cidade de Kokshetau, a norte, despenhou-se perto da maior cidade do Cazaquistão, matando 20 pessoas.