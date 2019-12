O dia em que o Reino Unido decidiu encolher a União Europeia

As rolhas das garrafas de champanhe já tinham saltado quando o inconcebível aconteceu: depois de as sondagens à boca das urnas terem projectado a vitória do Remain no referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, a fastidiosa contagem dos votos revelou outro resultado. A reviravolta consumou-se durante a madrugada e confirmou-se às primeiras horas da manhã: quando o sol nasceu, já valia a decisão dos 51,9% dos eleitores britânicos que escolheram deixar o clube para, como gostam de dizer, “go it alone”.

Continuar a ler