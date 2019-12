Autarca brasileiro morto a tiro — o segundo em dois dias

Um autarca brasileiro foi na quinta-feira morto a tiro numa estrada rural no estado de São Paulo. Francisco José Campaner, membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), era o prefeito de Ribeirão Bonito, um pequeno município do interior do estado de São Paulo, a 265 quilómetros da capital do estado.

“Chiquinho”, como era conhecido, foi baleado numa estrada rural, próxima da entrada de Ribeirão Bonito, depois de o seu veículo ter sido interceptado por dois indivíduos encapuzados que seguiam numa moto, descreve a Folha de S. Paulo. O autarca foi baleado pelo menos duas vezes e morreu no local. O chefe do seu gabinete e um amigo, que viajavam no mesmo carro, foram também atingidos e hospitalizados com ferimentos.

A Polícia Civil de São Paulo, o estado mais populoso e rico do Brasil, informou que até ao momento não são conhecidos os autores do ataque ou as motivações do crime que, admitem as autoridades, podem ser políticas.

Campaner, empresário de 57 anos, solteiro e sem filhos, foi eleito em 2016 com 47,96% dos votos e tinha a maioria na câmara. Em Setembro, a Justiça brasileira arquivou um processo que o Ministério Público abrira contra o político por alegado uso de dinheiro público para autopromoção.

O actual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, já lamentou a morte do político, num comunicado no qual garantiu o compromisso da polícia nas investigações. “É com pesar que recebemos a notícia da morte do prefeito de Ribeirão Bonito. Garantimos todo o empenho da polícia nas investigações para determinar as circunstâncias da sua morte e das outras vítimas baleadas”, afirmou.

Este é o segundo autarca assassinado no Brasil em 48 horas, depois do ataque, também com uma arma de fogo, a João Gregório Neto, prefeito de Granjeiro, um pequeno município do interior do estado do Ceará (nordeste do país). João Gregório Neto também estava a ser investigado por fraude e desvio de recursos públicos.