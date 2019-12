“Na Sé foi o empreiteiro que protegeu os vestígios arqueológicos”, publicado a 16 de Dezembro de 2019

A notícia comenta um hipotético risco de serem demolidos vestígios arqueológicos do período islâmico, revelados na sequência das obras na Sé, dado que a DGPC demorou “vários meses a tomar decisões sobre eles”, e ainda pela “pressão do arquitecto (o subscritor) para prosseguir com o projecto aprovado”, cabendo ao empreiteiro o papel de salvador, ao optar pela suspensão dos trabalhos. É pois uma referência grave, directa e inequívoca ao incitamento à demolição de bens culturais e patrimoniais, que afecta a minha reputação, prestígio e ética profissional, para além de uma forçada interpretação de factos, que recuso liminarmente. Por várias razões, que se sobrepõem:

-o facto de o projecto ter como principal objectivo, a protecção e musealização das ruínas arqueológicas e construção de respectivo museu em cripta, que contraria a pressão que me é atribuída face à natureza da intervenção e aos meus princípios e valores,

- por não ter sido instruído pela DGPC para alterar o projecto em curso, não podendo pois substituí-la, nem deixar de referir na ausência de qualquer revisão, que se cumprisse o projecto concursado,

- por não ter competência para interromper trabalhos e obra, de resto nunca suspensas pela DGPC - cujas atribuições e direitos possui,

- que a “pressão” de suspensão dos trabalhos existiu, sim, mas por parte do Empreiteiro ao DO e projectista, por forma a justificar os significativos atrasos de sua responsabilidade na obra e assim ultrapassar as indemnizações contratuais, e corrigir a sua proposta comercial com novo projecto.

Ainda, e em clara contradição com o teor da notícia, porque:

- a todas as fases de elaboração e desenvolvimento do projecto bem como a obra (e programa)foram permanentemente acompanhadas e geridas pela DGPC,

- fui solicitado pela DGPC na segunda quinzena de Novembro 18 (previamente à entrega da nota técnica de arqueologia a 4 de Dezembro), para elaborar um Estudo Prévio, de integração dos achados revelados em Setembro e seu reflexo no projecto inicial, tendo em consideração também o volume de trabalhos já executados, as escavações realizadas e a segurança da obra,

-tal estudo foi apresentado em reunião de 17.12.18 e avaliado em obra dois dias após,

- posteriormente aprofundado a pedido da DGPC, com entrega a 27 de Fevereiro 19 e aprovado a 19 do mês seguinte,

- seguindo-se-lhe o projecto de revisão definitiva, concluído e entregue a 12 de Junho.

Não me competindo aqui, comentar a questão temporal de reavaliação de um projecto de âmbito cultural ou discutir valores patrimoniais reclamados- ambas da responsabilidade da DGPC, resta-me lamentar o tom sensacionalista e ligeiro da notícia, seguramente contrário a um jornalismo de rigor e referência.

Adalberto Dias, Arquitecto, Prof. Doc. FAUP/UP