Três anos depois de George Michael, a sua irmã foi encontrada morta no dia de Natal

Há exactamente três anos, no dia de Natal, o cantor George Michael foi encontrado morto em sua casa. Uma coincidência tétrica para muitos fãs do cantor, já que um dos seus maiores êxitos, provavelmente até o mais global, foi precisamente a canção Last Christmas (Último Natal).

Agora, também em dia de Natal, morreu Melanie Panayiotou, a irmã do cantor – cujo nome verdadeiro era Georgios Kyriacos Panayiotou. Além da coincidência da data, as duas mortes têm em comum o facto de terem tido causas naturais: a estrela dos antigos Wham! sucumbiu a uma esteatose hepática, e segundo avança o jornal britânico The Guardian, também a morte da irmã não está a ser tratada como suspeita.

Com 55 anos, Melanie foi encontrada pela irmã mais velha, Yioda, precisamente na noite de 25 de Dezembro. De acordo com a mesma publicação, a polícia foi chamada ao local pelos serviços de emergência médica com a informação de que uma mulher teria tido morte súbita.

Do que se sabe, os dois irmãos eram próximos, tendo George Michael deixado em testamento 50 milhões de libras (cerca de 58.500 euros) a Melanie.​

A família, entretanto, emitiu um comunicado: “Podemos confirmar que, tragicamente, Melanie morreu de forma súbita. Pedimos apenas que a privacidade da família seja respeitada neste momento muito triste”.