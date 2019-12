TAP com campanha de 20% de desconto até final do ano

Até 31 de Dezembro, a companhia aérea portuguesa celebra a entrada em 2020 com 20% de desconto em dezenas de voos. Para reservar antes de soarem as últimas badaladas e voar ao longo do próximo ano, durante os períodos fora do pico de operação (aponte para Fevereiro, entre 1 e 19; ou de 3 a 25 de Março; de 21 de Abril a 31 de Maio; e depois já em pleno Outono, de 1 de Outubro a 30 de Novembro).

Na Europa, e antes de seleccionar qualquer data, apenas Viena surge abaixo dos 30€ (voo de ida, com partida de Lisboa, a 27€). Na casa dos 30€, há voos de ida com saída de Lisboa para Barcelona (31€), Madrid (35€), Roma (37€), Genebra (38€) e Bilbau (38€). Por 40€ é possível viajar para Londres e com 43€ chega-se a Budapeste ou Zurique. O Funchal surge a 44€/ida e Ponta Delgada e Terceira a 52€.

Já nos voos para o continente africano, encontram-se viagens para Marrocos entre 67€ (Casablanca) e 107€ (Fez). A ilha do Sal, em Cabo Verde, está 139€/ida. Enquanto a capital angolana surge a 196€ e Cabo Verde a 246€.

Atravessando o Atlântico, na América do Norte encontram-se voos para o Canadá a 158€ (Montreal) e a 167€ (Toronto) e seis viagens para os Estados Unidos com desconto: Nova Iorque (217€), Boston (225€), Miami (242€), Washington (299€), Chicago (317€) e São Francisco (392€).

Se está de olho numa viagem ao Brasil, há voos de ida entre 284€ (Salvador) e 429€ (Porto Alegre), entre dez destinos brasileiros. No entanto, apesar de surgirem entre as opções da promoção, a TAP refere na mesma página que “a campanha não é válida para voos com origem ou destino no Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal e Salvador”.