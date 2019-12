O solar que deu a Coimbra um encanto que lhe faltava, o do bacalhau

É uma espécie de mostruário da cultura gastronómica do bacalhau, que nasceu da necessidade de cobrir uma evidente falha na oferta. Ou seja, a Coimbra faltava o encanto do bacalhau na sua oferta restaurativa, e se assim o pensou Pedro Pereira, rapidamente o executou. Ele e os sócios tinham (e têm) já outros restaurantes na cidade e falou desta ideia com Joselito Lucas, administrador da Lugrade, que é um dos maiores e mais consistentes fornecedores de bacalhau do país.

Continuar a ler