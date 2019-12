Sete ideias para sair esta semana

BELMONTE

Festa das Luzes

​De 27 a 30 de Dezembro

A Festa das Luzes, também conhecida como Hanukkah, volta a instalar-se na vila beirã para celebrar o momento em que os judeus assinalam a libertação e purificação do templo de Jerusalém. No centro das atenções está um candelabro de nove braços onde, durante uma semana, é acesa uma vela por dia, simbolizando o tempo em que a chama ardeu. O nono braço, mais elevado, serve para acender as velas. Com a luz a iluminar o programa, a festa judaica passeia-se também por outros pontos: um percurso de luz, a distribuição de bolos, um mercadinho de produtos locais, vinhos, jantares, concertos, visitas, workshops, observação de estrelas e a exposição Judaísmo e Arte: Histórias da Sala de Aula. O evento está integrado no ciclo 12 em Rede - Aldeias em Festa, que dá vida às lendas e aos mitos das Aldeias Históricas de Portugal, sempre com a participação activa da comunidade.

Entrada livre

Foto Paulo Pimenta

2020 na rua

Com vista para o mar, à beira-rio ou no interior do país. Com boa música, fogo-de-artifício, passas ou champanhe. No que toca a receber o novo ano, são muitos os rituais que acompanham a celebração. Para quem gosta de entrar na contagem decrescente a céu aberto, eis algumas sugestões, todas com entrada livre. Lisboa faz a festa no Terreiro do Paço, ao longo de três dias, com a orquestra Clássicos do Tejo (dia 29), José Cid (dia 30), Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta (dia 31). No Porto, a Avenida dos Aliados faz o aquecimento com Marta Ren e a Orquestra Jazz de Matosinhos (dia 28), passando depois o testemunho para as mãos da dupla de cantautores Tiago Nacarato e Miguel Araújo (dia 31). Albufeira convida para uma festa de praia, na Praça dos Pescadores, onde alinham Amor Electro, The Black Mamba, barcos iluminados, fogo-de-artifício e um show no ar protagonizado por paramotores e aviões acrobáticos. Lagos traz os ritmos quentes de Anselmo Ralph à Praça Infante D. Henrique. Em Tavira, na Praça da República, a música está por conta de Abba Mia, Expensive Soul e DJ Gustavo Vera. Almada recebe Ana Bacalhau e Boss AC em Cacilhas, junto à Fragata D. Fernando II e Glória. No Largo da Portagem, em Coimbra, a entrada em 2020 faz-se ao som d’Os Azeitonas e Pedro Abrunhosa & Comité Caviar. Na Guarda, a mais alta passagem de ano do país tem anfitriões à altura: pela Praça Velha da cidade passam Os Quatro e Meia, Carlão e DJ Pedro Carrilho.

Entrada livre

Foto DR

LISBOA

A poesia acrobática de Corteo

De 3 a 12 de Janeiro

Altice Arena

Depois de mergulhar no mundo dos insectos com Ovo, o Cirque du Soleil regressa a Portugal com Corteo, “uma alegre procissão, uma parada festiva imaginada por um palhaço”. Na arena que dá forma ao palco, entre os malabarismos, o humor e a elegância que habitam a narrativa da companhia, é construído um jogo de contrastes que ilustra a humanidade, onde há lugar ao ridículo e ao trágico, à força e à fragilidade, à “magia da perfeição e ao charme da imperfeição”. A produção, que estreou em Montreal (Canadá) em 2005, tem assinatura de Daniele Finzi Pasca e já foi vista por mais de nove milhões de pessoas, em 19 países.

Horário: terça a sexta, às 21h30; sábado, às 17h30 e às 21h30; domingo, às 14h e às 18h.

Bilhetes de 37€ a 75€

Foto DR/CM MARVÃO

MARVÃO

Caça à mesa

De 21 de Dezembro a 5 de Janeiro

Nos restaurantes Pousada de Marvão, Varanda do Alentejo, 7Quintas, J. J. Videira, Mil-Homens, Zé Calha, O Sever, Sever Churrasqueira, Petiscos da Olga, Tapada do Poejo, A Adega e A Mó

Uma dúzia de restaurantes com ementas à base de lebre, tordo, perdiz, javali ou veado. A Quinzena Gastronómica da Caça está de volta com a promessa de servir os melhores pratos desta cozinha, alimentando e promovendo os saberes e sabores que fazem parte da tradição da região. Na linha de degustação estão a açorda de perdiz, o coelho à caçador, o veado com setas e castanhas, os tordos fritos, as febrinhas de javali grelhadas, a caçolinha de castanha, a perdiz estufada e as codornizes de escabeche, entre outras iguarias. Esta é a quinta iniciativa gastronómica do ano no município, depois das quinzenas dedicadas ao azeite, ao cabrito e ao borrego, ao bacalhau e à castanha.

Foto Paulo Pimenta

AVEIRO, BARREIRO, GUIMARÃES, LISBOA, LOULÉ E PORTO

Música para a entrada

Vestimenta, superstições, balanços, listas de sonhos, iguarias, música… A chegada do novo ano traz inúmeras tradições e uma delas é a série de concertos de música clássica que leva talento e boa disposição a várias salas do país. A Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro polaco Sebastian Perlowski, apresenta um programa com obras do próprio Perlowski, a abertura da ópera L'Italiana in Algeri de Rossini, e polcas e valsas da família Strauss. Também no domínio festivo de Strauss está a Orquestra Filarmonia das Beiras, que recebe 2020 com um concerto de Ano Novo e Reis, com o tenor Carlos Guilherme e a soprano Isabel Alcobia. A Orquestra de Guimarães, com o pianista João Pedro Almeida como músico convidado, brinda com repertório da linha tradicional vienense e, ao mesmo tempo, abre o ano de celebração do 250.º aniversário de Beethoven com a sua Fantasia Coral. Já a Orquestra Clássica do Sul põe na pauta notas de Strauss, Mozart, Nielsen e Lumbye, sob a batuta do holandês Frank Zielhorst.



Orquestra Metropolitana de Lisboa: 1 de Janeiro, às 11h30 e às 17h, no Centro Cultural de Belém (Lisboa) com bilhetes de 6€ a 28€; 3 de Janeiro, às 21h30, no Auditório Municipal Augusto Cabrita (Barreiro), 20€; 4 de Janeiro, às 21h30, no Coliseu do Porto, 15€ a 25€.

Orquestra Clássica do Sul: 1 de Janeiro, às 16h e às 18h, no Cine-Teatro Louletano (Loulé), 10€.

Orquestra Filarmonia das Beiras: 1 e 2 de Janeiro, respectivamente, às 18h e às 21h30, no Teatro Aveirense (Aveiro), 5€.

Orquestra de Guimarães: 1 de Janeiro, às 17h, no Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), 7,50€.

Foto Presépio Gigante DR

CASTRO MARIM E VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Natividade em grande e à pedra de sal

De 2 de Dezembro a 6 de Janeiro

Casa do Sal de Castro Marim

De 30 de Novembro a 6 de Janeiro

​Centro Cultural António Aleixo de V. R. Santo António

Mais de dez toneladas de sal, 4500 figuras e uma área de 110 metros quadrados. Os números impressionam e voltam a pôr Castro Marim no mapa dos presépios a não perder. Instalado na Casa do Sal, o Presépio de Sal tem representadas as cenas da Natividade mas também quadros da vida quotidiana, com a recriação das artes e ofícios locais. Paralelamente à exposição, há sessões de contos para crianças, actuações de grupos da região e um pequeno mercado de produtos da terra. Os créditos algarvios da quadra não ficam por aqui. Vila Real de Santo António mostra as medidas do seu Presépio Gigante, o maior do país: pesa mais de 40 toneladas, é habitado por cerca de 5500 peças, espraia-se por 230 metros quadrados e demorou 40 dias a ser construído. À espera dos visitantes estão histórias de Natal e das tradições algarvias, num cenário onde se incluem figuras mecanizadas e outros efeitos cénicos.

Presépio de Sal: todos os dias, das 10h às 13h e das 14h às 18h (dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, só das 14h às 18h). Grátis

Presépio Gigante: todos os dias, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h (dia 1 de Janeiro, das 15h às 19h). Bilhetes a 0,50€

Foto Marco Horácio DR

ALBUFEIRA

É Só(l)rir

De 1 a 4 de Janeiro

Palácio de Congressos do Algarve

Entrar no novo ano a rir é a proposta do Solrir - Festival de Humor, que chega à 14.ª edição. O concentrado de humoristas, 100% nacional, vem temperado com todo o tipo de abordagens, das provocações de Nilton ao faduncho de Marco Horário, passando pela língua solta de Fernando Rocha e pelo pioneirismo de Aldo Lima. Miguel 7 Estacas, Carlos Pacheco, a dupla Eduardo Madeira e Manuel Marques, Adriano Moura, João Seabra e Serafim completam o cartaz.

Horário: quarta a sábado, às 21h30.

Bilhetes de 13€ a 20€

Foto DR

EXTRA: Cinema

Cats

O musical de palco estreado por Andrew Lloyd Webber em 1981, que se tornou um dos maiores e mais duradouros êxitos tanto da Broadway nova-iorquina quanto do West End londrino, recebe agora uma versão cinematográfica pela mão de Tom Hooper. No elenco estão nomes como James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen ou Taylor Swift. Mais em Cinecartaz.

