O serviço à mesa está a mudar para o formato software

Portugal investe na "app" do IVA

A Refundit permite reclamar o IVA relativo a compras feitas num país estrangeiro. Funciona para cidadãos extracomunitários e permite tratar das formalidades (e são muitas) pela via digital, poupando tempo e comissões. A empresa foi fundada por dois israelitas, um dos quais é o criador do Waze, a app de mapas digitais. A Refundit ganhou este ano o primeiro concurso de startups da Organização Mundial do Turismo. E acaba de receber dinheiro da Portugal Ventures, a sociedade do Estado português para investir em startups e negócios com capital de risco. O valor do investimento não foi revelado.

Dicas para um Ano Novo seguro

Ano Novo é sinónimo de festa e de viagens. E já é difícil dispensar tecnologia. O melhor é rever as dicas de cibersegurança, para prevenir problemas. O FBI voltou a publicar uma lista. Tenha cuidado com as redes abertas de Wi-Fi. E pense duas vezes antes de publicar fotos da família num lugar distante. Ao querer impressionar amigos, está a dizer ao mundo que a casa ficou vazia.