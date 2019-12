No Le Babachris, a “cozinha é para partilhar”

Christian e Bárbara têm uma história de amor que é só deles. E têm outra que se chama Le Babachris e que é para todos nós. A dois passos do Largo do Toural, a sala de visitas de Guimarães, ele (espanhol) e ela (portuguesa) abriram um restaurante que entrou este ano no roteiro Bib Gourmand, o guia Michelin dos “bons restaurantes a bons preços”.

Continuar a ler