In Diferente: Cozinha com assinatura na Foz do Douro

O sotaque brasileiro não esconde as origens, mas Angélica Salvador é uma chef moldada na cozinha portuguesa. Passou pelo Algarve, nas cozinhas dos hotéis Vila Vita e Sheraton, também no Tróia Design, antes de ter comandado as cozinhas na abertura do Júpiter em Lisboa e saltar para o Cafeína, na Foz, no Porto, onde abraçou entretanto a aventura de abrir o In Diferente por sua conta e risco.

Continuar a ler