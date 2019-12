Accionistas da Prisa votam a venda da dona da TVI no final de Janeiro

Os accionistas da Prisa vão votar a venda da Vertix, que detém 94,96% da Media Capital, dona da TVI, à Cofina em assembleia-geral extraordinária, convocada para 29 de Janeiro.

Numa nota enviada nesta sexta-feira à Comissão Nacional de Valores Mobiliários espanhola (CNMM), o Conselho de Administração informa que acordou agendar uma assembleia-geral extraordinária, a realizar pelas 10h de 29 de Janeiro, na sede do diário El País, em Madrid. Se não for alcançado consenso, a segunda convocatória está agendada para o dia seguinte, 30 de Janeiro.

Na ordem do dia da assembleia de accionista, o ponto dois é aprovar a transferência da Vertix, sociedade da Prisa, que detém 94,96% da Media Capital, dona da TVI, rádio Comercial, entre outros.

Além disso, será submetida à votação a ratificação da nomeação de María Teresa Ballester Fornés como directora independente da Prisa.

Na segunda-feira, o grupo de comunicação espanhol e a Cofina, dona do Jornal de Negócios, Correio da Manhã, CMTV e Record, anunciaram a redução do valor do negócio para 205 milhões de euros, menos 19,6% que o preço acordado em Setembro.

A redução do preço foi feita através de “um aditamento ao contrato de compra”, referia então a Cofina em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na informação publicada na altura no site da CMVM referia-se que, com a celebração do aditamento, “as partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no Contrato de Compra e Venda, que é agora de 123.289.580 euros, assumindo um enterprise value de 205.000.000 euros”.

Pela transacção, a Prisa irá receber 123,9 milhões de euros, menos 27% que o previsto inicialmente, o que significará um prejuízo para a editora de El País de 54,3 milhões de euros nas suas contas relativas aos primeiros nove meses deste ano, que foram já divulgadas apresentando prejuízos de 110 milhões de euros.

A venda da Media Capital está condicionada à renúncia por parte de vários credores financeiros da Prisa, bem como à obtenção de autorizações necessárias.

Foi em 21 de Setembro que a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das acções que detém na Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros (a operação inclui a dívida).

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CMTV, o Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.

A Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.